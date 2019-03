Brexit : les députés rejettent l'accord du Premier ministre britannique

29 Mars 2019

LIBREVILLE, 29 mars (Infosplusgabon) - Les députés britanniques ont une nouvelle fois rejeté l'accord de Theresa May sur les conditions du Brexit. Une décision qui plonge le pays dans le chaos et qui le rapproche du "no deal".

Un tournant du Brexit s'est joué ce vendredi après-midi à Londres. Les députés britanniques ont dit "non" pour la troisième fois à l'accord difficilement négocié entre Theresa May et Bruxelles.

Cela plonge le pays encore un peu plus dans l'incertitude et le chaos. D'ici au 12 avril, le Royaume-Uni devra soit présenter un nouvel accord à Bruxelles, soit formuler une demande de nouveau report, alors même que l'UE souhaite que la question du Brexit soit réglée avant les élections européennes fixée au 26 mai.

Si cela n'arrive pas, le "no deal" sera acté. Cela revient à une sortie brutale du Royaume-Uni de l'Europe, sans accord. Une perspective terrifiante pour les milieux économiques.

