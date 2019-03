Friday’s forex rates for the Tanzanian Shilling

29 Mars 2019

Dar es Salaam, Tanzania, March 29 (Infosplusgabon) – The following are Friday’s foreign exchange rates for the Tanzanian Shilling as published by the Bank of Tanzania (BoT):

Currency Buying Selling

US dollar 2,278.10 2,300.89

Pound Sterling 2,987. 96 3,018.76

Euro 2,557.40 2,583.89

Canadian $ 1,698.30 1,714.77

Kenya Shilling 22.64 22.82

Uganda Shilling 0.57 0.61

Rwandan Franc 2.52 2.55

Burundi Franc 2.18 2.19

Switz. Franc 2,287.71 2,309.66

Japanese YEN 20.61 20.81

Swedish Kronor 244.27 246.63

Norwegian Kronor 262.89 265.43

Danish Kronor 342.63 346.01

Australian $ 1,613.35 1,630.64

Indian Rupee 32.89 33.20

Pakistan Rupee 15.44 16.31

UAE Dirham 620.26 626.34

Zambian Kwacha 185.62 188.59

Malawian Kwacha 0.29 0.31

Mozambique – MET 35.93 36.23

Zimbabwe $ 0.42 0.43

Botswana Pula 209.81 213.75

South African Rand 155.37 156.60

Singapore $ 1,679.03 1,695.69

Hong Kong $ 290.20 293.10

Saudi Arabian Rial 607.44 613.50

Chinese Yuan 338.11 341.40

