Cyclone Idai : Une ONG demande une enquête sur les allégations de vol de l'aide alimentaire au Zimbabwe

Harare, Zimbabwe, 29 mars (Infosplusgabon) - L'organisation non gouvernementale "Anti-Corruption Trust of Southern Africa" (ACT-SA) a demandé au gouvernement de faire d'urgence des investigations sur le pillage de l'aide apportée après le passage du cyclone Idai dans les provinces orientales sinistrées que sont le Manicaland et Masvingo.

Les allégations de pillage des secours, composés essentiellement de denrées alimentaires et non alimentaires, ont fait surface après que huit véhicules ortant le logo de la ZANU PF, le parti au pouvoir, ont été vus lundi quittant le district de Chimanimani, le plus touché de la province de Manicaland, avec des denrées.

“Parfois les mots nous manquent pour expliquer combien certains individus peuvent être méchants et inhumains. Comment peut-on voler la nourriture et les vêtements destinés à des gens qui sont sur le point de mourir de faim. Imaginez juste comment les donateurs se sentiront quand ils entendront que leur aide ne parvient pas aux bénéficiaires", a déploré jeudi David Jamali, président de ACT-SA.

“Pour y mettre un terme, la police républicaine du président (Emmerson) Mnangagwa et la Cellule anti-corruption du président et d'autres autorités doivent faire de toute urgence des investigations jusqu'au bout et poursuivre les coupables", a-t-il indiqué.

Lundi, des médias privés locaux ont rapporté que durant une bonne partie de l'après-midi, des conseillers de la ZANU-PF ont pris le contrôle des centres de distribution de l'aide alimentaires pour s'assurer que leurs protégés étaient approvisionnés en denrées alimentaires.

En revanche, toutes les personnes affiliées à d'autres partis auraient été privées de denrées alimentaires et non alimentaires comme l'ont affirmé des victimes à Chimanimani, dans plusieurs vidéos devenus virales sur Twitter.

“Tout ceci est politique. Ils (ZANU-PUF) ne nous donnent pas de nourriture car ils nous accusent d'être des supporters du MDC (Mouvement pour le changement démocratique). Même quand ils distribuent des engrais, ils nous écartent, comme ils l'ont fait aujourd'hui", a dénoncé une femme mécontente, affectée par le cyclone Idai.

Concernant la vidéo en question, le ministre du Logement national, des travaux publics et du gouvernement local, July Moyo, a nié tout détournement de l'aide et défendu les membres de la ZANU-PF figurant dans la vidéo.

“Cette vidéo est regrettable, car les gens font du sensationnel. La nourriture n'a pas été détournée vers la maison de quelqu'un ou pour la donner aux gens de la ZANU-PF. C'était pour aider des gens à Chipinge et Chimanimani. Après tout, la plupart des gens à qui nous en donnons n'ont même pas ces cartes (des partis politiques). Ils n'ont pas la carte de la ZANU-PF ni celle du MDC parce que tout a été emporté par les eaux en furie", a-t-il expliqué.

Au début des efforts de secours et de sauvetage, l'armée nationale du Zimbabwe dirigeait les opérations avec le soutien d'agences américaines, britanniques, de l'Union européenne (UE) et des Nations unies.

Toutefois, l'armée s'est mise en retrait, accusée de complaisance avec ces organisations humanitaires étrangères.

Mais face aux allégations de pillages, ces groupes distribuent maintenant eux-mêmes leur aide aux victimes du cyclone Idai.

ACT-SA, déclare dans un communiqué avoir appris avec choc le pillage massif des denrées à des fins personnelles par des entités et des individus et plaide pour l'ouverture d'une enquête afin d'éviter que les agences humanitaires ne cessent de faire parvenir leur aide.

“Cette affaire pourrait décourager un certain nombre d'acteurs qui tendent la main à des milliers de Zimbabwéens qui ont tout perdu et sont sur le point de mourir de faim", a averti ACT-SA.

Le cyclone Idai est entré au Zimbabwe à partir du Mozambique le 14 mars et semé la destruction durant trois jours, faisant des centaines de morts et de nombreux disparus.

Le cyclone Idai a ravagé la province du Manicaland et, en particulier, la province de Chimanimani, où la plupart des victimes et disparus ont été enregistrés.

Il a aussi détruit des habitations, des ponts, des routes, des voitures et d'autres biens dans la province du Manicaland.

D'après l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), au Zimbabwe, le cyclone a affecté 50.000 personnes, essentiellement à Manicaland et, dans une moindre ampleur, dans les provinces orientales de Masvingo et Mashonaland.

Le nombre total des victimes, selon l'OIM est de 259, avec des centaines de blessés et quelque 217 personnes disparues.

Les autorités ont confirmé que 16.000 ménages ont été déplacés, notamment à Chimanimani (8000), Chipinge (3000), Buhera (1000) et Mutare (4000).

