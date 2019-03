L’UE indignée par le massacre de Peuls au centre du Mali

29 Mars 2019

Bruxelles, Belgique, 29 mars (Infosplusgabon)- "Le massacre de plus de 140 personnes et la destruction du village peul d’Ogossagou soulèvent la plus grande indignation" de l’Union européenne, a déclaré un porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en réaction aux tueries perpétrées samedi dans un village peul au Mali, non loin de la frontière avec le Burkina Faso.

Tout en exprimant les condoléances de l’UE aux familles et proches des victimes, l’organisation lance un appel pour des mesures "immédiates" pour assurer la sécurité et la protection des populations, notamment, par le désarmement et le démantèlement de l’ensemble de toutes les milices.

En outre, l’Union européenne exhorte les autorités maliennes à mener une enquête exhaustive sur ces exactions et assure soutenir les efforts du gouvernement malien pour la sécurité et pour le redéploiement des services de l’Etat sur l’ensemble du territoire national malien.

