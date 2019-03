Hausse de 18 pour cent des importations de marchandises en 2018 en Libye

29 Mars 2019

Tripoli, Libye, 29 mars (Infosplusgabon) - Les importations de biens en Libye ont augmenté pour la première fois depuis 2015 de 18 pc au cours de l'année 2018, soit une hausse de 249.500 tonnes par rapport à 2017, a révélé le directeur du département de l'information de la Société de ports libyens, Mohamed al-Kouwairy, cité vendredi par le journal al-Wassat.

M. al-Kouwairy cette hausse par les réformes économiques adoptées par le Conseil présidentiel, qui ont entraîné un mouvement commercial dans les ports au cours du dernier trimestre de l'année dernière.

Selon lui, les importations devraient augmenter au cours de l'année en cours du fait de la stabilité du taux de change.

Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a décidé, en octobre 2018, d'imposer des taxes sur les ventes de devises dans le cadre du programme de réformes économiques.

En effet, la Libye s'efforce, par le biais du programme de réformes économiques, d'alléger les charges des citoyens en raison du taux élevé d'inflation et de la crise de liquidités.

La taxe imposée est de 183 pour cent sur les transactions commerciales en devises, ce qui fait que prix du change officiel pour ces transactions est passé à 3,9 dinars pour un dollar, tandis que le prix officiel utilisé par les institutions de l’État est autour de 1,37 dinar, ce qui a rapporté à l'Etat 13 milliards de dinars à la fin de janvier dernier.

Selon des statistiques officielles, la Libye importe 85 pc de ses besoins de l'étranger, tandis que le taux d'inflation annuel des prix à la consommation en Libye est passé à 9,8 pc en 2018, contre 28,5 pc en 2017.

Le nombre total de conteneurs déchargés et expédiés l'année dernière s'est élevé à 215.000 tonnes, contre 175.000 en 2017, en hausse de 23 pc, a ajouté le directeur du département de l'information de la société de ports libyens, précisant que le nombre de véhicules et des engins importés a augmenté de 75.600 par rapport à 33.000, en hausse de 129 pc au cours de la même période.

M. al-Kouwairy a souligné que 723 navires ont accosté dans les ports libyens à l'exception de Misrata (220 km est de Tripoli), relevant de la zone franche, tandis que le port de Khomes (sud-est) a été desservi par 418 navires, suivi de Tripoli avec 221 navires, tandis que le port de Derna, Benghazi et Brega (est) n'ont pas fait pas l'objet de mouvement commercial au cours de l'année dernière.

Il a également souligné le faible trafic dans le port de Ras Lanouf (est), alors qu'il s'est arrêté dans les ports de Benghazi, Derna et Brega, en raison de l'insécurité dans ces régions, en proie à des affrontements armés.

Il a souligné que les ports, sur lesquels l'Etat compte principalement pour leurs capacités de stockage, sont trois ports commerciaux, dont deux fonctionnent un à Tripoli, à Khomes, et le troisième port de Benghazi, mais il cessé de travailler.

Selon ce responsable de la société des port maritimes, le taux des importations a diminué entre 14 pc et 50 pc entre 2015 et la mi-2018, pour plusieurs raisons, notamment l'imposition de politiques d'austérité au début de 2015 et la réduction des dépenses en produits de base et la hausse du taux de change des devises atteignant des niveaux records.

