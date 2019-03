LIBYE : La Compagnie nationale libyenne de pétrole et ENI signent deux accords sur la formation et un projet de production de gaz

29 Mars 2019

LIBREVILLE, 29 mars (Infosplusgabon) - La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) et le groupe pétrolier italien, ENI ont signé deux protocoles d’accord à Tripoli portant sur un projet de production de gaz d'une capacité de 760 millions de pieds cubes par jour et sur la formation et le renforcement des capacités du personnel.

Le premier accord concerne la création d’un comité de pilotage chargé d’accélérer la production de gaz aux structures "A" et "E" de la concession maritime MN 41, dans le bassin marin de Sabratha (ouest), a précisé un communiqué publié vendredi sur le site de la NOC.

"Le comité de pilotage supervisera la mise en œuvre transparente et en temps voulu de ce projet, conformément aux bonnes pratiques en matière de gouvernance, et s'efforcera d'atténuer les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du projet", a précisé le communiqué, ajoutant que "cet important projet stratégique fournira du gaz répondant à la fois à la consommation locale et aux besoins d'exportation et qu'une fois terminé, la capacité du projet des deux structures totalisera 760 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour".

Le deuxième protocole d'accord prévoit de financer conjointement des programmes de renforcement des capacités du personnel de la sécurité industrielle de la NOC et de la société pétrolière Mellitah (MOGCO), avec des ateliers axés sur l'évaluation et l'atténuation des risques, la gestion de crise et des procédures complètes d'inspection sur le terrain, précise-t-on de même source.

Au cours de la cérémonie de signature, le directeur de la NOC, Mustapha Sanalla, a souligné que "l'ENI est l’un des partenaires stratégiques de la NOC et l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde, réputée pour son expertise et ses capacités technologiques que nous cherchons à mettre à la disposition de la Libye"

"Notre secteur est la colonne vertébrale de l'économie nationale, nous devrions le préserver pour les générations futures. Nous devons travailler au développement du secteur afin d'accroître la production et le développement des hydrocarbures", a indiqué M. Sanalla.

FIN/INFOSPLUSGABON/TFD/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon