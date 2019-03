Le chef de l'Etat camerounais Paul Biya nouveau président en exercice de la CEMAC

25 Mars 2019

Yaoundé, Cameroun, 25 mars (Infosplusgabon) - Le chef de l'Etat camerounais, Paul Biya, a été porté à la présidence de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), pour les deux prochaines années, à l'issue du 14ème Sommet de l'organisation, qui a pris fin dimanche à N’Djamena, la capitale tchadienne, selon la résolution finale de la rencontre.

La Conférence des chefs d’Etat, à laquelle M. Biya n'a pas pris part, a été précédée de la 33ème session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique Centrale (UEAC), le 22 mars, et de la réunion de concertation du Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), le 23 mars dernier.

La Conférence a rendu un hommage au président centrafricain, Faustin Archange Touadera, pour la signature, le 6 février dernier, des Accords de Khartoum, qui augurent de la fin d’une longue période de souffrances infligées au peuple centrafricain.

A leur tour, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, chargé du Programme des réformes économiques et financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) et le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute, au nom du président Biya, chargé du processus de rationalisation des Communautés économiques régionales, ont fait à la rencontre les rapports respectifs sur l’état d’avancement de ces programmes.

A cet égard, la Conférence a encouragé tous les États et l’ensemble des Institutions économiques, monétaires et financières de la CEMAC impliquées dans la mise en place du programme à poursuivre leurs efforts pour renforcer la viabilité des finances publiques, et la couverture de la monnaie par la mise en œuvre accélérée des mesures prises en vue du rapatriement des recettes d’exportations.

En outre, les chefs d’Etat ont invité à la solidarité entre les Etats et à accélérer l’aboutissement des négociations pour les programmes du Congo et de la Guinée équatoriale et ont réaffirmé leur engagement à soutenir ces deux pays dans la finalisation des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI).

La Conférence a félicité Paul Biya, chargé de la rationalisation des Communautés économiques régionales (CER) pour les avancées significatives enregistrées dans ce processus de rationalisation.

Afin d’accélérer ce processus et de capitaliser les résultats ainsi enregistrés, il sera organisé dans un proche avenir un Sommet extraordinaire conjoint CEEAC/CEMAC.

La 15ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat de la CEMAC se tiendra à Yaoundé, indique le communiqué final.

