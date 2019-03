47ème édition de la Foire internationale de Tripoli du 2 au 12 avril prochain

25 Mars 2019

Tripoli, Libye, 25 mars (Infosplusgabon) - La 47ème édition de la Foire internationale de Tripoli, visant à promouvoir l'économie libyenne et à favoriser les partenariats et les échanges entre les opérateurs économiques du pays, se déroulera cette année du 2 au 12 avril prochain, a annoncé lundi le Comité de direction de l'Autorité générale libyenne pour les expositions.

Selon son président, Slaheddine Hamza, les activités de la Foire démarreront le 1er avril avec l'allumage de la flamme, avant la cérémonie officielle d'ouverture le lendemain.

Tout est déjà fin prêt, l'enregistrement des sociétés et entreprises participantes étant terminé et tous les stands d'exposition occupés.

"La 47ème session servira de passerelle permettant à toutes les entreprises et à tous les exposants pour promouvoir leurs produits", a indiqué M. Hamza.

La direction de l'Autorité générale des expositions espère une plus grande affluence des Libyens et que les entreprises nationales puissent conclure des accords qui amélioreront le commerce et l'économie du pays.

Des activités de divertissement et artistiques, des ateliers scientifiques, des séminaires spécialisés et des conférences économiques sont prévus en marge de cette manifestation économique.

Plus 550 pavillons ont été crées lors de 46ème édition de la Foire internationale de Tripoli, rappelle-t-on.

