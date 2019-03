Gabon : Arrivée samedi du chef de l’Etat gabonais à Libreville

25 Mars 2019

LIBREVILLE, 25 mars (Infosplusgabon) - Le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, a regagné Libreville samedi, après quatre mois de convalescence à Rabat au Maroc, a annoncé la présidence de la république dans un communiqué.

« Je suis heureux d’être de retour parmi les Gabonaises et les Gabonais. J’éprouve une grande émotion. Je rentre avec une volonté et une énergie décuplées de poursuivre ma mission au service de notre pays et de notre peuple », a déclaré le Président de République.

Le communiqué précise qu’il a été accueilli à sa descente d’avion par le Premier ministre, et qu’il a reçu les honneurs militaires avant de s’adresser à la presse.

Tout au long de son trajet le menant de l'aéroport à sa résidence, le chef de l’Etat a pris le temps de saluer longuement ses compatriotes.

