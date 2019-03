Six pays qualifiés pour le troisième tour des éliminatoires de la CAN U23 2019

25 Mars 2019

Le Caire, Egypte, 25 mars (Infosplusgabon) - Six pays se sont qualifiés pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans 2019 (CAN U23), à l'issue des rencontres du deuxième tour retour jouées ce dimanche.

Il s'agit de l’Égypte, qualifiée d'office en tant que pays organisateur, du Cameroun, qualifié suite à la suspension de la Sierra Leone par la FIFA, de la RD Congo, de la Zambie, de la Tunisie et de la Guinée.

Les autres rencontres du second tour retour se joueront lundi et mardi. A l'issue de ces matchs toutes les équipes qualifiées pour le tournoi final prévu en Egypte du 8 au 22 novembre 2019, seront connues.

Voici le programme des rencontres:

Côte d'Ivoire vs Niger - 25 mars

Nigeria vs Libye - 25 mars

Zimbabwe vs Mozambique - 26 mars

Congo vs Burundi - 26 mars

Gabon vs Ghana - 26 mars

Algérie vs Guiné-Equatoriale - 26 mars

Afrique du Sud vs Angola - 26 mars

Kenya vs Soudan - 26 mars

Mali vs Ethiopie - 26 mars

La troisième journée des éliminatoires se jouera en deux manches (aller le 5 juin, retour le 9 juin).

