Le Sénégal éliminé de la course à la CAN U23 par la Guinée et rate le grand chelem

25 Mars 2019

Thiès, Sénégal, 25 mars (Infosplusgabon) - L’équipe nationale de football des moins de 23 ans du Sénégal a été éliminée de la course au troisième et dernier tour des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie, prévue en septembre prochain en Égypte.

Battus mercredi dernier (2-1) par la Guinée, au stade du 28 septembre de Conakry, les "Lions de la Téranga" espoirs n’ont pas pu renverser la vapeur, ce dimanche, au stade Lat Dior de Thiès (à 70 km à l’est de Dakar), lors de la manche retour. Malgré leur détermination, ils n’ont pu faire que match nul vierge.

Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui leur ont manqué. Ibrahima Niane, le joueur du FC Metz (L2 FRance), capitaine d’un soir, a vendangé, à lui tout seul, trois occasions nettes de but.

Finalement, les joueurs du coach Joseph Koto n’iront pas plus loin et peuvent s’en vouloir, puisque sur l’ensemble des deux matches, ils avaient largement la possibilité de s’en sortir.

Mission ratée donc pour le technicien Koto, qui s’était fixé pour objectif de disputer le tournoi de football des prochains JO de 2020 à Tokyo. Pour cela, il eut fallu d’abord se qualifier à la phase finale de la CAN U 23. Or, il n’a même pas atteint le troisième tour.

Face à la presse, à l’issue de l’élimination de son équipe, il a refusé toute idée de démissionner. Koto s’est même énervé, rappelant qu’il avait qualifié à deux reprises le Sénégal au CHAN (2009 et 2011), a disputé deux finales continentales (toutes perdues) avec les U20 en 2015 et 2017 et même joué une demi-finale de Coupe du monde des cadets, entre autres hauts faits.

Toujours est-il qu’avec cette élimination des U 23, le Sénégal rate le grand chelem après avoir qualifié ses équipes nationales U17, U20, et A en phases finales de leurs CAN respectives.

