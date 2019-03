Le tableau final de la CAN de football "Egypte 2019" est complet

25 Mars 2019

Dakar, Sénégal, 25 mars (Infosplusgabon) - Les 24 équipes qui disputeront la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, prévue du 21 juin au 19 juillet 2019, en Egypte, sont connues depuis ce dimanche, à l’issue de la 6ème et dernière journée des éliminatoires.

Les derniers tickets ont été décrochés, au bout du suspense, par le Bénin, au détriment du Togo, dans le Groupe D, de l’Afrique du Sud, dans le Groupe E, du Zimbabwe et de la RD Congo, dans le Groupe G, le plus indécis de tous et de la Tanzanie, dans le groupe L.

Beaucoup de grands noms du football continental sont restés fidèles au rendez-vous, même si certains ont dû batailler jusqu’au bout, à l’image du Cameroun, tenant du titre et quintuple vainqueur de l’épreuve, qui ne s’est qualifié que lors de la dernière journée.

L’Égypte, co-recordman de victoires (5), y sera, bien sûr, en tant que pays hôte ; de même que le Nigeria, qui opère son grand retour après remporté la CAN 2015 et manqué celle qui a suivi en 2017.

Des habitués, il y en aura aussi, comme la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Guinée.

La Guinée Bissau et l’Ouganda, de leur côté enchaînent avec une deuxième participation de rang.

Quant aux "Taifa Stars" de Tanzanie, ils ont décroché de haute lutte leur qualification à "Égypte 2019", (3–0 contre l’Ouganda), pour la deuxième fois seulement depuis 1980.

Cette CAN "Égypte 2019" est la première à se jouer à 24 équipes, initialement prévue au Cameroun, puis délocalisée au pays des Pharaons pour de multiples retards dans la construction et/ou la réhabilitation des infrastructures sportives.

Ce changement de format a été favorable à trois pays, la Mauritanie, Madagascar et le Burundi, qui se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire à une phase finale de CAN seniors. Les deux premiers avaient même réussi la performance d’empocher leur billet bien avant la fin des éliminatoires.

A l’inverse, cet élargissement du nombre de qualifiés à la phase finale de 16 à 24 équipes n’a pas pu profiter à des habitués de la compétition comme la Zambie, vainqueur en 2012 et qui va rater sa deuxième CAN de suite, ou le Burkina Faso, demi-finaliste en 1998 à domicile et finaliste en 2013, qui avait aligné cinq qualifications (2010, 2012, 2013, 2015 et 2017).

Tous les résultats de la 6ème et dernière journée

Malawi – Maroc 0 - 0 ; Soudan – Guinée équatoriale 1 – 4 ; Nigeria – Seychelles 3 – 1 ; Burkina Faso – Mauritanie 1 – 0 ; Botswana – Angola 0 – 1 ; Tunisie – eSwatini 4 – 0 ; Algérie – Gambie 1 – 1 Sénégal – Madagascar 2 - 0 ; Burundi – Gabon 1 - 1; Cameroun – Comores 3 - 0; Guinée Bissau – Mozambique 2 – 2; Niger – Egypte 1 - 1 ; Côte d’Ivoire – Rwanda 3 - 0; Ghana – Kenya 1 - 0; Zambie – Namibie 4 - 1; Mali – Soudan du Sud 3 – 0

RD Congo – Liberia 1 – 0 ; Cap-Vert – Lesotho 0 – 0 ; Zimbabwe – Congo 2 – 0; Centrafrique – Guinée 0 – 0 ; Bénin – Togo 2 – 1 ; Libye – Afrique du Sud 1 – 2 ; Tanzanie – Ouganda : 3 – 0

Les 24 qualifiés:

Groupe A : Sénégal et Madagascar ; Groupe B : Maroc et Cameroun ; Groupe C : Mali et Burundi ; Groupe D : Algérie et Bénin ; Groupe E : Nigeria et Afrique du Sud ; Groupe F : Kenya et Ghana Groupe G : Zimbabwe et RD Congo ; Groupe H : Guinée et Côte d’Ivoire ; Groupe I : Angola et Mauritanie ; Groupe J : Tunisie et Egypte ; Groupe K : Guinée Bissau et Namibie : Groupe L : Ouganda et Tanzanie.

