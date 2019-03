Tunisie : Le syndicat des journalistes préoccupé par des pressions sur les journalistes

23 Mars 2019

Tunis, Tunisie, 23 mars (Infosplusgabon) - Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé vendredi à travers un communiqué, ses craintes quant à l’utilisation par le ministère public des pressions sur les journalistes, jugeant ''inadmissible'' l’ouverture d’enquêtes sans respecter les procédures juridiques.

Il a également déploré la recrudescence des poursuites en justice contre les journalistes ces derniers temps, et l’accélération des procédures sur ordonnance du ministère public.

Le SNJT a estimé, par ailleurs, que ces poursuites "inutiles" s’inscrivent dans le cadre de la répression des médias, soulignant que le ministère public se plie devant le pouvoir politique, notamment en cette année électorale.

Le Syndicat a affirmé que les opérations de recherche et d'enquête contre les journalistes dans les gouvernorats de Tunis, de Tetaouine et de Sfax, menées par des équipes de sécurité non spécialisées, se sont accélérées de façon sensible durant ce mois de mars 2019.

Il a exprimé son indignation quant à l’ingérence de la justice dans les contenus des médias rappelant, dans ce contexte, la décision de censure du reportage au sujet du décès des 12 nouveau-nés au centre de maternité et de néonatologie de Tunis, qui devait être diffusé lors de l’émission ''les 4 vérités'', ainsi que l’interdiction de rediffuser l’émission 50/50 traitant du même sujet.

