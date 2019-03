Un exercice militaire conjoint tuniso-américain débute lundi en Tunisie

23 Mars 2019

Tunis, Tunisie, 23 mars (Infosplusgabon) - Un exercice militaire conjoint des Forces armées tunisiennes et des forces navales américaines débutera lundi prochain sous le nom de ''Lion d'Afrique 19'', a annoncé vendredi un communiqué du ministère tunisien de la Défense.

Cet exercice, qui se poursuivra jusqu'au 4 avril prochain, se déroulera en présence des observateurs britanniques, a précisé le communiqué.

L'exercice militaire vise ''à enrichir les connaissances des membres des formations militaires et leurs potentiels de combat, à acquérir de l'expérience et à accroître leurs capacités au titre de planification des opérations d'évacuation et de secours lors d'opérations militaires'', a expliqué le ministère.

Dans le cadre de cet exercice conjoint, une phase préparatoire a été menée au Maroc du 25 février au 15 mars, avec la participation de 08 soldats tunisiens, a rappelé la même source, indiquant qu'un exercice similaire avait été organisé au Maroc avec la participation d'officiers et d'observateurs de tunisiens.

Le navire de guerre américain, USS Airlington, a déjà accosté dans le port de la Goulette, dans la banlieue-nord de Tunis, signale-t-on.

