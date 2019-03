Le secteur agricole nigérien fortement tributaire des conditions climatiques

23 Mars 2019

Niamey, Niger, 23 mars (Infosplusgabon) - Le Niger, pays sahélien, avec une superficie de 1.267.000 km2 dont les trois quarts désertiques, a une économie dominée par l'agriculture, qui contribue pour 40 pc au PIB 1 et représente le premier secteur générateur de revenus pour la population et pour l'État.

Ce secteur agricole, qui n’exploite qu’environ 12 pc du territoire national, connaît cependant d’innombrables défis.

Le secteur agricole nigérien est d'abord fortement tributaire des conditions climatiques caractérisées par une forte aridité accentuée par des températures élevées, une variabilité spatio-temporelle et interannuelle très forte des précipitations ainsi que leur réduction (déplacement des isohyètes vers le Sud).

À cela, il faut ajouter des pertes considérables d’eau dues au ruissellement et à l’évaporation à partir du sol et par percolation en profondeur.

Le Niger a connu aussi de nombreuses sécheresses qui ont eu des effets néfastes sur le secteur agricole.

À titre d’exemple, entre 1980 et 2009, il a été enregistré sept années de "déficit pluvial": 1984, 1997, 1993, 1997, 2000, 2004, et 2009.

Une des conséquences graves de ces facteurs climatiques est la dégradation des terres agricoles qui contribue ainsi largement à la baisse des productions agro-sylvo- pastorales et à la paupérisation des populations.

En plus de la dégradation due aux conditions climatiques, il faut ajouter la dégradation anthropique, liée aux activités humaines, notamment, les pratiques agricoles peu performantes, les outils de travail rudimentaires dont l’utilisation tend à fragiliser davantage la stabilité structurale des sols à l’origine très faible.

Le surpâturage, le piétinement, la surexploitation des terres et le déboisement conduisent à une réduction du couvert végétal, ce qui rend les sols vulnérables à l’érosion.

Celle-ci est aggravée par la forte intensité des orages pluvieux. Aux problèmes ci-dessus s’ajoute une forte croissance démographique (3,9 pc selon le recensement général de 2012), qui est l'une des plus élevées au monde.

Des densités démographiques de 35 à 100 habitants par km2 sont atteintes dans les zones les plus favorables à l'agriculture, comme le sud Maradi, où elles frôlent actuellement les 200 hab/km2.

Il résulte de cette démographie, la saturation foncière très marquée dans les régions de Maradi, Zinder et la partie sud de Dosso, avec, comme effet, la réduction, voire la disparition des aires de pâturage et surtout de la jachère, qui permettait la reconstitution naturelle de la fertilité des sols à travers le recyclage des éléments nutritifs et de la matière organique.

L’explosion démographique a entraîné aussi des migrations des populations vers le sud ou vers les centres urbains et la sédentarisation massive des populations nomades.

La résultante de ces phénomènes est la dégradation du milieu, qui se traduit par la diminution du rendement des cultures, la remise en activité des dunes autrefois fixées par la végétation et un déboisement excessif.

On note aussi une concurrence entre l’agriculture et l’élevage.

Dans beaucoup des régions du Niger, l’élevage souffre d’insuffisance des espaces à pâturer et aussi du fourrage.

Cette situation a conduit à une utilisation presque complète des résidus de cultures pour l’alimentation du bétail, aussi la totalité de la matière végétale produite est exportée, perturbant de ce fait l’efficacité globale du système de production agricole ainsi que l’équilibre de ses relations avec l’environnement physique.

L’association agriculture–élevage connue dans toutes les exploitations devient de plus en plus difficile, conduisant les petites exploitations à abandonner la pratique de l’élevage. Le manque de matière organique et la faible stabilité structurale des sols vont entraîner un déficit en éléments nutritifs et une capacité insuffisante de rétention d’eau, d’où une réduction de la croissance des plantes.

La croissance démographique brutale et les conditions économiques difficiles entraînent, comme une urbanisation anarchique difficilement contrôlable.

Au Niger, l’ensemble de la population urbaine a été multiplié par 14 et celle de Niamey par près de 20 fois 8. Il a résulté de cette urbanisation un développement des secteurs industriel et routier entraînant un rejet des divers polluants dans l’environnement.

À ceux-ci, s'ajoutent les pollutions issues des décharges publiques à ciel ouvert ou des activités informelles (incinération des déchets, brûlage des pneus, cuissons diverses, nettoyage, rejet des excrétas…).

Parallèlement, il s’est développé aux alentours des zones urbaines et périurbaines des villes, des activités agricoles (maraîchage, riziculture, arboriculture) et d’élevage destinées principalement à approvisionner les marchés locaux en légumes, fruits, riz, viandes et laits.

