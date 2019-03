Lancement à Marrakech du Rapport économique 2019 sur l’Afrique

23 Mars 2019

Marrakech, Maroc, 23 mars (Infosplusgabon) - La Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Mme Vera Songue, a procédé ce samedi à Marrakech, au Maroc, au lancement du Rapport économique pour l’Afrique, une production phare publiée chaque année par l’institution onusienne.

Ce rapport, qui porte "la politique budgétaire au service du financement du développement durable", examine les réformes institutionnelles et politiques nécessaires pour permettre aux pays africains de maximiser la mobilisation des ressources publiques nationales pour financer le programme de développement du continent.

Il explore les opportunités à exploiter par les pays africains pour mobiliser davantage de ressources par le biais de la politique budgétaire.

"Le rapport peut être structuré en deux parties, la première fait part du développement économique et social récent du continent et la seconde partie fournit les éléments pour la croissance et le développement durable de l’Afrique", a indiqué le Directeur de la Division de la macroéconomie et de la gouvernance, Adam Elhiraika, qui a coordonné la réalisation du document.

Pour les rédacteurs du rapport, "l’Afrique se trouve à un moment décisif de sa trajectoire de développement. Les politiques qu’elle adoptera aujourd’hui détermineront la rapidité avec laquelle elle pourra accélérer sa croissance et créer la prospérité pour tous".

À dix ans de l’échéance fixée pour atteindre les ODD, les pays africains continuent de rechercher les combinaisons de mesures susceptibles de les aider à accélérer la réalisation de ces objectifs, fait-on remarquer, soulignant que pour de nombreux pays, le financement reste le principal goulot d’étranglement, les capacités de mise en œuvre venant immédiatement en deuxième position.

Si elle veut atteindre les ODD, l’Afrique devra, selon les estimations, mobiliser 11 pc de son PIB, soit 230 milliards de dollars américains, par an sur les 10 prochaines années pour combler son déficit de financement.

Aujourd’hui, ses recettes fiscales moyennes sont en-deçà de 16 pc du PIB. Une mobilisation efficace et efficiente des ressources intérieures peut également aider à combler une part importante de ce déficit de financement, a-t-on précisé.

Le rapport économique sur l’Afrique (ERA 2019) a été lancé en marge de la tenue à Marrakech de la 52ème session de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique (CoM) avec pour thème : "Politique budgétaire, commerce et secteur privé à l’ère numérique : une stratégie pour l’Afrique".

