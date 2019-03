200.000 dollars américains et une équipe de secours du Cap-Vert pour aider les populations mozambicaines touchées par le cyclone Idai

23 Mars 2019

Praia, Cap-Vert, 23 mars (Infosplusgabon) - Le Cap-Vert va faire un don de près de 200.000 dollars américains et mettra à la disposition du Mozambique une équipe de secours constituée de fusiliers- marins, de médecins et d’infirmiers, pour aider les populations touchées par le cyclone Idai, a annoncé à la presse le Premier ministre capverdien, Ulisses Correia e Silva.

“Par le budget de l’Etat, selon nos possibilités, nous allons affecter une importante somme pour venir en aide à la situation d’urgence qui prévaut actuellement au Mozambique et nous sommes en train de mobiliser des fonds auprès des entreprises afin qu’elles puissent volontairement participer à cette solidarité”, a notamment indiqué le Premier ministre capverdien.

Le gouvernement et la Présidence de la République travaillent “de manière très coordonnée”, pour que le Cap-Vert offre, le plus tôt possible, une contribution et une solidarité significatives en vue d’“alléger les souffrances au Mozambique”, a-t-il ajouté.

Le Cap-Vert a ainsi mis à la disposition du Mozambique, des fusiliers marins, quatre médecins et six infirmiers et, a annoncé l’ouverture de comptes de solidarité et la réalisation de spectacles dont les recettes seront reversées aux victimes du cyclone Idai.

L’annonce de cette mesure a été faite à l’issue d’une rencontre qui a réuni des responsables de la Protection civile, de l’Association des mairies, de la Direction nationale de la Santé, des Forces armées et de la Croix-Rouge, ainsi que le ministre d’Etat et des Affaires parlementaires, Fernando Elísio Freire.

Pour sa part, le président de la République du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca, a appelé, en tant que président en exercice de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), les présidents de la CEDEAO et de l’Union Africaine (UA) afin qu’ils aident les autorités mozambicaines dans ce moment de “grande tragédie” pour le pays.

Le chef d’Etat capverdien s'est dit “ému et inquiet” de la situation que traverse le Mozambique.

Dans un message adressé à son homologue égyptien, Abdul Fatah Khalil Al-Sissi, également président en exercice de l’UA, le chef de l'Etat capverdien, a demandé la poursuite des “efforts déjà consentis”, appelant à la poursuite des contacts diplomatiques avec les gouvernements des pays membres de l’organisation continentale afin qu’ils se solidarisent avec le Mozambique.

Jorge Carlos Fonseca a aussi adressé un message de la même teneur au président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui assure aussi la présidence en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour solliciter un appui en faveur du Mozambique.

FIN/INFOSPLUSGABON/BDS/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon