2,400 milliards de FCFA pour la mise en œuvre du Programme activités génératrices de revenus au Congo

23 Mars 2019

Brazzaville, Congo, 23 mars (Infosplusgabon) - La Banque mondiale va financer à hauteur 2,400 milliards de FCFA, soit 4.133.797 de dollars américains, le Programme activités génératrices de revenus (PAGR), initié par le Congo dans le cadre du Projet Lisungi-Systéme des filets sociaux et ses partenaires, a annoncé vendredi à Brazzaville, la ministre congolaise des Affaires sociales et de l'action humanitaire, Mme Antoinette Dinga-Dzondo.

‘’La mise en œuvre du PAGR, dans le contexte actuel de la crise économique et financière, a été rendue possible grâce au financement additionnel de 2,400 milliards de FCFA obtenu de la Banque mondiale", a notamment déclaré Mme Antoinette Dinga-Dzondo, au cours d’une conférence de presse.

Le PAGR s’adresse aux populations congolaises très pauvres et pauvres vulnérables inscrites au Registre social unique (RSU), qu’elles soient bénéficiaires ou non des prestations du projet Lisungi.

Le montant alloué aux micro-projets éligibles ne dépassera pas 250.000 FCFA non remboursables, assorti de quelques conditionnalités, et 8000 à 9000 projets seront financés.

Selon la ministre des Affaires sociales et de l’action humanitaire, à la date d’aujourd’hui, 933­6 ménages sont éligibles aux transferts monétaires.

Ces ménages représentent une population de 46.753 individus bénéficiaires des transferts monétaires du projet Lisungi.

Pour l’instant, en attendant la mise en place des conditions indispensables pour le passage graduel à l’échelle, le programme ne couvrira que 16 localités de six départements du Congo, actuellement concernés par le projet.

Plus de la moitié de la population congolaise vit sous le seuil de la pauvreté dont l’incidence est passée, selon les études, de 65 pc à 75 pc entre 2005 et 2011.

Elle est plus concentrée au sein de certaines franges de la société et c’est notamment le cas des personnes âgées chefs de famille, les personnes vivant avec handicap, des populations autochtones, des enfants de la rue, des adolescentes et filles-mères, cibles principales du projet Lisungi.

