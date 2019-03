Suisse : La Somalie rappelle son ambassadrice à Genève

23 Mars 2019

Genève, Suisse, 23 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement somalien a instruit son ambassadrice à Genève, en Suisse, Fatima Abdallah Mahmoud a regagné la Somalie, dans une semaine, au plus tard, annonce un communiqué du ministère somalien des Affaires étrangères.

Le communiqué signé par le ministre somalien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ahmed Isse Awad n'a toutefois pas donné des précisions sur les raisons du rappel de l'ambassadrice de Somalie à Genève.

Les observateurs font cependant remarquer que la décision du gouvernement somalien coïncide avec le refus de la Somalie de voter une résolution contre l'occupation d'Israël du Golan syrien, ce qui a provoqué l'étonnement de plusieurs pays arabes et islamiques et leur indignation de cette position malgré l'opposition arabe contre l'annexion de cette partie de la Syrie et la décision américaine à cet égard, exprimée, jeudi, par le président Donald Trump.

Le Conseil des Droits de l'homme a adopté au dernier jour de sa 40 éme session, tenue à Genève un projet de résolution présenté par le Pakistan contre l'occupation du Golan par Israël et exigeant le respect de toutes les résolutions des Nations Unies, rappelle-t-on.

La résolution a été votée par 26 pays membres du Conseil des Droits de l'homme, alors que 16 pays s'y sont opposés et 5 autres se sont abstenus.

Les pays abstenus, outre la Somalie, sont la RD Congo, le Cameroun, les Îles Fidji et le Rwanda.

Les pays qui ont voté en faveur de la résolution sont l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, l'Égypte, la Tunisie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Angola, l'Argentine, les Bahamas, le Bengladesh, le Burkina Faso, la Chine, le Chili, Cuba, le Nigeria, le Pakistan, le Pérou, les Philippines, l'Érythrée, l'Inde, le Mexique, le Népal, l'Afrique du Sud, l'Uruguay et le Sénégal.

La position de la Somalie a été accueillie avec une forte indignation dans les milieux populaires, de la société civile et à travers les réseaux sociaux.

