RDC : 621 décès sur 993 cas de maladie à virus Ebola enregistrés dans l’Est de la RD Congo

23 Mars 2019

Kinshasa, RD Congo, 23 mars (Infosplusgabon) - 621 décès dont 556 confirmés et 65 probables ont été enregistrés du 1er août 2018 au 22 mars 2019 dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu dans l’Est de la RD Congo, rapporte le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de cette maladie remis, samedi.

Selon la même source, deux nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola ont été notifiés, le 22 mars 2019 au Nord-Est de la RDC, dont un à Mandima (Ituri) et un à Masereka (Nord-Kivu) et sept nouveaux décès de cas confirmés ont été enregistrés le même jour, dont deux décès communautaires (un à Mandima et un à Masereka) et cinq décès au centre de traitement d’Ebola (CTE) de Butembo.

A ce jour, 318 personnes sont guéries de cette maladie et 231 cas suspects sont en cours d’investigation.

Les données présentées dans ce tableau sont susceptibles de changer ultérieurement, après investigations approfondies et après redistribution des cas et décès dans leurs zones de santé respectives.

Le seul vaccin utilisé dans cette épidémie est le vaccin rVSV-ZEBOV, fabriqué par le groupe pharmaceutique Merck, après approbation du Comité d’Éthique dans sa décision du 19 mai 2018.

A cet effet, la RDC a déjà vacciné 90.650 personnes parmi lesquelles les prestataires de soins de première ligne, les contacts et les contacts des contacts des malades.

Cette épidémie a été déclarée, le 1er août 2018, par le ministre de la Santé, le Dr Oly Ilunga Kalenga, une semaine après celle qui a sévi de mai à juillet 2018 dans la province de l’Equateur au Nord-Ouest de la RDC, rappelle-t-on.

