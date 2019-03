La RD Congo condamne les allégations de Global Witness portées sur ses efforts dans la gestion des ressources forestières

23 Mars 2019

Kinshasa, RD Congo, 23 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement de la RD Congo juge inacceptable les allégations portées à l’endroit des exploitants forestiers et condamne les allégations de Global Witness portées sur les efforts du gouvernement en matière de gestion durable des ressources forestières de la RDC, a déclaré le secrétaire général à l’Environnement et Développement Durable (Edd), Benjamin Toirambe Baroninga, au cours d’un point de presse tenu, samedi à Kinshasa.

« La Direction de contrôle et vérification interne (DCVI) de notre administration forestière suit régulièrement l’activité d’exploitation forestière sur toute l’étendue du territoire national et qu’elle évalue, en continue, la conformité des entreprises installées en RD Congo en confrontant leurs opérations d’exploitation à son système de vérification de la légalité (SVL) qui répond aux exigences du code forestier de la RD Congo, de ses textes d’application et des exigences du règlement bois de l’Union européenne», a indiqué Benjamin Toirambe Baroninga.

Selon Benjamin Toirambe Baroninga, le gouvernement a regretté que l’expertise de Global Witness n’ait pas pris en compte la performance du système de vérification mis en place en RD Congo, affirmant que le gouvernement encourage la promotion des investissements dans le secteur forêt qui est «presque vierge» et demande aux investisseurs tant nationaux qu’internationaux à ne pas se décourager de venir en RD Congo, car, a-t-il ajouté, il y a un potentiel forestier énorme et une importante main d’œuvre qui peuvent faire en sorte que le secteur forestier puisse être valorisé et être à la hauteur de contribuer réellement au budget de l’Etat.

Aujourd’hui, a-t-il soutenu, le secteur forestier ne contribue qu’à moins de 1% dans le PIB national dans la mesure où il ne reste plus qu’une poignée d’entreprises œuvrant dans ce secteur contrairement aux années 70 où le pays comptait plus de 150 entreprises forestières.

Et pourtant, a-t-il ajouté, ces entreprises contribuent à réduire le chômage à travers la création des emplois en zone rurale, le développement socio-économique des communautés locales, autochtones riveraines aux concessions forestières à travers la réalisation des cahiers des charges sociales (construction/réhabilitation des routes, construction des centres de santé et des écoles…).

Il a, à cette même occasion, rappelé que la RD Congo est signataire de toutes les conventions de Rio et qu’elle est déterminée à respecter les décisions et les résolutions issues de ces conventions.

« Notre pays détient environ plus de 12% de son territoire sous le mode d’aire protégée et il est déterminé dans le cadre de sa contribution déterminée au niveau national de réduire 17% des gaz à effet de serre et c’est la raison pour laquelle, il a demandé à tous les acteurs dans le secteur forêt de s’engager réellement dans le processus d’aménagement forestier de leur concession. A ce jour, plus de 62% des forêts sous contrat de concessions sont sous aménagement » , a-t-il conclu.

Global Witness, rappelle-t-on, avait dans son rapport intitulé « acheteurs, soyez vigilants, mars 2019 » incriminé les produits forestiers de la RD Congo en général et en particulier ceux de la société Fédération des industries du bois (Ifco) comme étant à haut risque pour les marchés européens du fait des pratiques d’exploitation forestière illégales en RD Congo et du laxisme du gouvernement dans l’application des textes légaux régissant le secteur de l’exploitation forestière.

FIN/INFOSPLUSGABON/BDS/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon