Libye : Aucun produit explosif dans les colis suspects découverts au siège de la Poste à Tripoli, selon le ministère de l'Intérieur

23 Mars 2019

Tripoli, Libye, 23 mars (Infosplusgabon) - Le ministère libyen de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a affirmé qu'il n'y avait aucun engin ou matériel explosif à l'intérieur des colis suspects découverts au siège de la Poste centrale à Tripoli.

Le siège de la Poste est situé dans la rue Zawiya, dans une zone densément peuplée du centre de la capitale libyenne, Tripoli, et comprend la plupart des organismes compétents du secteur des télécommunications.

Dans un communiqué publié vendredi soir, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'"il a reçu une communication des services de sécurité chargés de garder le bureau de poste, faisant état de l'existence de boîtes scellées sous forme de colis anonymes, ce qui a suscité des soupçons".

Le ministère assure avoir pris les mesures de sécurité nécessaires et envoyé sur les lieux des enquêteurs et des équipes spécialisées.

"Les rapports préliminaires ont indiqué qu'il n'y avait aucun engin explosif, ni explosif ou matériel explosif à l'intérieur de ces colis", a précisé le communiqué, indiquant que "les organes d'enquête poursuivaient toujours leurs investigations sur leur contenu, en attendant qu'une déclaration officielle du ministère sur les résultats de l'incident soit formulée ".

Le ministère a appelé "les médias et les ambassades étrangères à ne pas se fier à des sources non officielles pour évaluer les informations de sécurité et à attendre une déclaration officielle publiée par les autorités compétentes et responsables", assurant "aux citoyens et aux résidents étrangers qu'il traite avec tout le sérieux et la fermeté ces informations et prend toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger les installations publiques et privées".

Par ailleurs, l'ambassade des Etats-Unis en Libye a averti samedi ses ressortissants à Tripoli, la capitale libyenne, d’un attentat terroriste imminent visant les institutions gouvernementales.

"L'ambassade des Etats-Unis en Libye met en garde contre une attaque imminente ciblant une institution nationale vitale à Tripoli le samedi 23 mars 2019", a déclaré l'ambassade des Etats-Unis opérant à partir de la Tunisie, sur son site officiel.

Elle a ajouté que "des sources ouvertes indiquent que le Bureau de poste central dans la rue Zawiya a été bouclé après la découverte d'engins explosifs".

On rappelle que des cellules dormantes de Daech sont toujours actives en Libye après la défaite en décembre 2016 de cette organisation terroriste dans son fief à Syrte (Centre).

Depuis cette date, plusieurs attaques ont été menées dont des opérations contre des bâtiments étatiques.

La dernière attaque en date est celle contre le siège du ministère des Affaires étrangères à Tripoli, le 25 décembre 2018, ayant fait 3 morts et 21 blessés.

FIN/INFOSPLUSGABON/BDS/GABON2019

