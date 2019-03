La démission du ministre des Affaires étrangères à la Une de l’actualité cette semaine à Maurice

23 Mars 2019

Port-Louis, Maurice, 23 mars (Infosplusgabon) - La démission, jeudi dernier, du ministre des Affaires étrangères et du commerce international, Vishnu Lutchmeeenaraidoo, a fait la Une de l’actualité cette semaine à Maurice.

Pour le journal en ligne, L'express.mu, "la démission du ministre des Affaires étrangères, est loin de n’être qu’une brève, comme celle glissée entre les derniers sujets du journal télévisé de la Mauritius Broadcasting Corporation, jeudi soir".

"Son départ comme ministre et député de l’Assemblée nationale aura des répercussions sur la scène politique. D’autant que Vishnu Lutchmeenaraidoo n’est pas un novice en politique", estime le journal.

Sous le titre "Les dessous d’une démission", L'express.mu note que même Vishnu Lutchmeenaraido "se montrait très bien dans sa peau aux Affaires étrangères, son départ n’a pas été décidé sur un coup de tête".

"On évoque, d’abord, comme rapporté dans notre édition de mardi, la délocalisation du port de pêche de Bain-des-Dames à Fort-William. Mais, plus largement encore, le retard pris dans le développement du hub maritime, au programme de son Budget lorsqu’il était Grand argentier, en 2015", ajoute le journal.

Poursuivant, L’express.mu rappelle que dans son discours à Balaclava, le mercredi 13 mars, en présence du président malgache, Andry Rajoelina, Vishnu Lutchmeenaraidoo a été on ne peut plus clair en déplorant: " Ça fait trois ans qu’on en parle. Le projet est encore actuellement au niveau de projet. Comment développer l’industrie de la pêche si on n’a même pas de port de pêche ? C’est-à-dire que nous avons de grands projets qui ne partent pas tellement".

Il s'était également montré très critique par rapport à l'économie du pays, soulignant: "rois pour cent de taux de croissance, on s’en flatte, moi j’ai honte", ce qui fait écrire au journal "Vishnu Lutchmeenaraidoo était sur le seuil de la petite porte. Hier, il l’a franchi. Celui qui nous avait promis un miracle s’en va après un passage à vide".

De son côté, le quotidien Le Mauricien publie les commentaires de quelques politiciens au sujet de la démission de M. Lutchmeenaraidoo, dont ceux du leader de l’Opposition, Xavier-Luc Duval, qui estime que "c’est bon pour lui, et pour le pays".

"C’est une décision qui surprend et qui ne surprend pas à la fois, en raison des humiliations subies par Vishnu Lutchmeenaraidoo depuis les élections générales. Il était dans les années 80 l’architecte du miracle économique avec Gaetan Duval. Par contre, depuis 2014, c’est le contraire qui s’est produit. Il a été humilié de jour en jour. A sa place, j’aurais quitte le gouvernement depuis longtemps", estime Xavier-Luc Duval.

Pour le quotidien Le Défi, "s'il est retourné au pouvoir sur la promesse d’un second miracle économique, Vishnu Lutchmeenaraidoo a très vite déchanté, selon des proches. Ces derniers dressent le portrait d’un homme évincé des réelles sphères d’influence au gouvernement qui, à aucun moment, n’a eu l’occasion de concrétiser ses promesses électorales. Ils le dépeignent comme un homme désillusionné".

