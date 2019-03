Somalie : Plusieurs morts dans une série d'attaques à Mogadiscio

23 Mars 2019

Mogadiscio, Somalie, 23 mars (Infosplusgabon) - Une série d'explosions a frappé, samedi la capitale somalienne, dont deux ont visé les ministères du Travail et des travailleurs et des Travaux publics, faisant plusieurs morts, a annoncé le site d'information, ''La Nouvelle Somalie'', sans donner de chiffres précis.

Des hommes armés ont investi le ministère du Travail, après avoir fait exploser une voiture piégée et tué plusieurs personnes dont le nombre exact n'est pas précisé, même si des sources font état de secours en faveur de 20 blessés, tous transférés à l'hôpital, a ajouté ''La Nouvelle Somalie''.

Selon des sources somaliennes, le vice-ministre du Travail et des Travailleurs, Saker Ibrahim Abdallah a trouvé la mort dans l'assaut contre le siège du ministère. En plus de l'attaque contre les deux ministères, la capitale somalienne a enregistré plusieurs autres explosions, faisant trois morts dans les rangs de l'armée, tués par une mine terrestre placée dans un point de contrôle de la police sur l'avenue ''Industrie'' de Mogadiscio. Une deuxième mine a explosé près de la Mosquée de ''Biyemalo'', faisant 5 morts civils. Deux autres personnes ont été tuées et un député du Parlement de Hir Chabeele, Sallah Eddine Husein a été blessé par l'explosion de leur véhicule.

Le mouvement rebelle Les Chabab a revendiqué toutes les explosions, dans un communiqué, affirmant que ses combattants ont pris d'assaut les ministères du Travail et des Travailleurs et des Travaux publics.

De son coté, le gouvernement fédéral somalien a pris des mesures renforçant la sécurité autour du Palais présidentiel et de l'aéroport international de Mogadiscio, signale-t-on. Des craintes sécuritaires sont à l'origine de la décision du gouvernement de prendre ces mesures, ont précisé des sources gouvernementales somaliennes.

Le gouvernement craint des frappes du mouvement rebelle contre des sites vitaux dans la capitale après la mutinerie des soldats présents dans les régions de Basse Shabeele et de Shabeele centrale, proches de Mogadiscio, ce qui pourrait donner une opportunité aux combattants des Chabab pour s'infiltrer dans la capitale.

Les soldats qui ont déserté leurs casernes dans les deux régions ont refusé d'y retourner avant de recevoir leurs salaires, non payés depuis quatre mois, signale-t-on.

Le mouvement rebelle a élargi, ces derniers temps, ses opérations sanglantes dans le but de reprendre l'Initiative et de faire tomber le gouvernement, tout en marquant une sorte de réponse aux frappes aériennes des forces américaines.

La capitale somalienne, rappelle-t-on, a enregistré, le 1er mars dernier de violents affrontements à la suite d'une attaque contre un restaurant, faisant 20 morts et 60 blessés.

