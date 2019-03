Maroc : Progrès lents en matière de développement social en Afrique, selon un rapport

23 Mars 2019

Marrakech, Maroc, 23 mars (Infosplusgabon) - Les progrès en matière de développement social ont été lents, ces deux dernières années, en Afrique en dépit des résultats tirés de la croissance économique mondiale, selon le Rapport économique 2019 sur l’Afrique publié, ce samedi à Marrakech.

La croissance économique mondiale a favorisé les bons résultats économiques de l’Afrique, mais les progrès du continent en matière de développement social sont lents, selon ce rapport réalisé annuellement par la Commission économique pour l’Afrique.

« L’Afrique a bien progressé dans les domaines de l’éducation, de la santé et d’autres domaines sociaux. Les progrès en matière de réduction de la pauvreté ont été réguliers, le taux de pauvreté étant passé de 54,3% en 1990 à 36% en 2016. Cependant, le rythme de cette réduction est lent et la croissance inclusive - qui ne laisse personne pour compte - semble toujours hors de portée, déplore-t-on.

Le rapport révèle que l’écart de pauvreté, qui mesure l’ampleur de la pauvreté, reste élevé, à 15,2% contre une moyenne mondiale de 8,8%, en partie à cause des fortes inégalités - liées aux revenus - dans l’accès aux services publics.

Bien qu’elles soient dans une tendance baissière, les inégalités de revenus sont élevées, soit 0,44 ; le taux de chômage se situait juste au-dessus de 7% en 2017 et devrait, selon les projections, se maintenir à ce niveau en 2019, à mesure que les pays intensifient leurs efforts pour diversifier leur économie.

Quant à la croissance économique qui est passée de 3,4% en 2017 à 3,2% en 2018, elle a été largement soutenue par une croissance mondiale solide, une hausse modérée des cours des produits de base et une amélioration de la situation des différents pays.

Dans certaines des plus grandes économies d’Afrique - l’Afrique du Sud, l’Angola et le Nigeria - la croissance a suivi une tendance à la hausse, mais reste vulnérable aux fluctuations des cours des produits de base.

Au niveau sous-régional, l’Afrique de l’Est reste la sous-région qui connaît la croissance la plus rapide, à 6,1% en 2017 et 6,2% en 2018. L’économie de l’Afrique de l’Ouest a enregistré une croissance de 3,2% en 2018, contre 2,4% en 2017, tandis que celle de l’Afrique centrale, de l’Afrique du Nord et de l’Afrique australe a enregistré en 2018 une croissance plus lente qu’en 2017, souligne le rapport.

Bien que la demande intérieure, les investissements publics et le renforcement du commerce entre l’Afrique et les marchés mondiaux aient soutenu la croissance, les produits de base demeurent un moteur essentiel de la croissance en Afrique, exposant, fait-on remarquer, les économies à la volatilité de leurs cours.

Par conséquent, bien que la situation macroéconomique des pays africains se soit améliorée en 2018, avec des déficits budgétaires et courants plus faibles, des taux de change stables et une inflation en baisse, les flux de recettes ont baissé à la suite des chocs sur les prix des produits de base en 2014, ce qui a entraîné une hausse du niveau de la dette, les pays ayant augmenté leurs emprunts pour atténuer les pressions budgétaires, indique-t-on.

Le rapport économique sur l’Afrique (ERA 2019) a été lancé en marge de la tenue à Marrakech de la 52ème session de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique (CoM) avec pour thème : « Politique budgétaire, commerce et secteur privé à l’ère numérique : une stratégie pour l’Afrique ».

FIN/INFOSPLUSGABON/BDS/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon