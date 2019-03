La Conférence nationale, les visites de Jean Yves Le Drian et du Commandant de l'AFRICOM à la Une des journaux libyens

23 Mars 2019

Tripoli, Libye, 23 mars (Infosplusgabon) - Les principaux journaux libyens de cette semaine ont accordé une large couverture à l'annonce de la date de la tenue de la Conférence nationale inclusive sous les auspices de la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) ouvrant la voie à l'opportunité d'une règlement politique de la crise libyenne.

Les journaux se sont également focalisés aux visites du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et le chef du Commandement militaire américain en Afrique (AFRICOM), le général Thomas Waldhauser.

Le journal Al-Wassat a rapporté que l’Envoyé des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, a tranché certaines des questions en suspens concernant le Forum national en annonçant le moment et le lieu de la conférence tant attendue il y a plus d’un an, après la maturité des consultations régionales et internationales tenues par les partis politiques depuis la réunion à Abou Dhabi entre le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj et le commandant général de l'Armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Hafer.

Dans un article intitulé "De Ghadamès à Ghadamès, le Forum national ou la guerre civile", le journal a écrit qu'il semble, toutefois, que les questions ont révélé "la mine de la guerre civile" qui pourrait exploser en cas d'échec du Forum, selon la vision des Nations Unies.

L'hebdomadaire libyen paraissant au Caire, en Egypte a ajouté que "mercredi, M. Salamé a surpris tout le monde en choisissant le lieu du Forum avec le goût d'un ancien choix onusien. De Ghadamès 2014 à Ghadamès 2019, le dialogue est revenu à cette oasis historique située dans le désert, incitant les observateurs à se demander si la date prévue du 14 au 16 avril est le retour du fils prodigue".

Al-Wassat a rappelé que la ville de Ghadamès, qui abritera le Forum national en avril prochain, avait organisé deux tours de dialogue libyo-libyen sous les auspices des Nations Unies, le 29 septembre 2014 et la réunion des membres de la Chambre des représentants (Parlement) des participants et des boycotteurs des taux de l'instance législative à Ghadamès avec la participation de (12+ 12 ). Le 11 février 2015, une autre série de dialogue a été lancée dans ce qu'il a été convenu d'appeler Ghadamès II.

Le journal a rapporté qu'"en résolvant certaines des questions et en soulignant l’ambiguïté d’autres, les observateurs ont intercepté un message important de l’Envoyé de l’ONU selon lequel l’échec du Forum national ou sa non tenue fera entrer le pays dans une impasse, de sorte qu’il n’y avait pas d’autre solution que la guerre civile, qu’il avait évoqué à deux reprises. La première a eu lieu lors de la conférence de presse, lorsqu’il a été interrogé sur l’échec du Forum national en répondant : "C’est une question qui ne se pose pas, le Forum national n'échouera pas et il n’y a pas d’alternative à son succès".

"La deuxième, plus décisive et plus puissante, est intervenue lors de son exposé devant le Conseil de sécurité, en prévenant que "de nombreux problèmes sont en jeu maintenant", avertissant que " si l'occasion du Forum national n'est pas saisie, il ne restera que deux options, la prolongation de l’impasse ou l’éclatement d’un conflit, et peut-être aussi cette impasse, aboutit à un conflit inévitable", a ajouté le journal.

Al-Wassat a conclu qu'au milieu de ces messages et initiatives régionales et internationales, la question reste de savoir si Ghadamès sera la dernière étape du processus de la crise libyenne ou si les prédictions de l’envoyé de l'ONU de l'éclatement d'un "conflit" ou d'une "guerre civile". Une situation qui met le pays dans l'expectative d'attendre l’épuisement de toutes les parties et le respect de solutions pacifiques pour savoir quel prix payeront les Libyens pour un tel scénario?!

Pour sa part, le journal Afrigatenews, s'est intéressé à la visite de la délégation américaine en Libye comprenant le chef de l'AFRICOM, Thomas Waldhauser à travers l'interprétation de sa portée par le militant politique Saad Muftah Al-Aker qui a déclaré que cette visite a suscité de nombreux points d'interrogation à savoir le timing de cette visite à Tripoli, son objectif et ses implications politiques ?

M. Al-Aker a expliqué, dans une déclaration exclusive, au journal Afrigatenews à Tobrouk (Est) que "la politique avait deux faces : ce qui est apparent en terme de communiqué et des conférences de presse. Et ce qui n’est pas apparent, et dans lequel résident les intentions réelles et la volonté politique".

Le journal électronique libyen a affirmé que l'activiste politique a noté que l'ambassade des Etats-Unis à Tripoli a expliqué, dans un communiqué, que le but de la visite était de fournir un soutien matériel et politique au gouvernement, remerciant le Conseil présidentiel pour son combat contre Daech et d'autres groupes terroristes. Il a précisé que ce qui est étrange, c'est que le commandant des forces de l'AFRICOM ne soit pas passé par l'aéroport de Maitigua, mais il est arrivé à la base maritime d'Abu Setta à bord d'avions de combat américains qui ont parcouru Tripoli dans le sens de la longueur et de la largeur pour sécuriser sa présence dans la capitale, dont il a affirmé que le gouvernement d'Al-Sarraj sécurise contre les groupes extrémistes.

Mais, le journal a indiqué que M. Al-Aker a souligné que "Washington a d'autres objectifs non déclarés, dont le plus important est la poursuite du pouvoir exécutif actuel en Libye, au moins jusqu'à la fin de cette année, et d'autre part envoyer un message à tout le monde à l'intérieur et à l'étranger que Washington est le décideur au final, qui définit le cap et les options alternatives".

Revenant à la visite du chef de la diplomatie française, Al-Wassat a écrit que "l'avion du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a atterrit à Tripoli à un moment crucial. La diplomatie française aurait peut-être cherché à réaffirmer les positions de Paris sur la crise libyenne à la suite de la rencontre entre le maréchal Khalifa Hafter, commandant en chef de l'armée, et avec le début du compte à rebours de la tenue du Forum national libyen, parrainé par les Nations Unies".

Le ministre français a repositionné l'Accord de Paris à la table des interactions libyennes lors de sa visite à Tripoli, a indiqué le journal, précisant que "cette démarche a été qualifiée par les observateurs comme une tentative de relance de l'accord, qui n'a pas enregistré d'évolution significative, et a même élargi le différend diplomatique avec l'Italie dans le dossier libyen".

Le journal a conclu son article intitulé "Le Drian à Tripoli, messages avant la tenue du Forum national" qu'entre le souci de la sécurité et le gâteau économique, la question de la fin de cette compétition euro-européenne sur le dossier libyen reste en suspens ou de ce que certains considèrent comme des +interventions négatives+ faisant reculer les choses et si le Forum national ramènera la balle à l'intérieur de la Libye et limitera les ingérences étrangères, françaises, italiennes et autres".

