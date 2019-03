Ouganda : Le président Tshisekedi en visite dans le pays pour discuter avec son homologue ougandais sur des questions relatives au commerce et à l'insécurité régionale

23 Mars 2019

Kampala, Ouganda, 23 mars (Infosplusgabon) - Le président de la République démocratique du Congo (RDC) nouvellement élu, Félix Tshisekedi, a effectué une visite de courtoisie auprès de son homologue ougandais, Yoweri Museveni, a renseigné un communiqué.

Cette visite intervient à un moment où les tensions sont croissantes dans la région des Grands lacs avec l'Ouganda et la RDC qui en sont les principaux acteurs.

"Le président Museveni a reçu, hier soir, le nouvel homme fort de la RDC avec qui il s'est entretenu au niveau du palais présidentiel, State House. Le président de la République démocratique du Congo, en visite de 24 heures en Ouganda, a eu des discussions avec son hôte sur des questions relatives à la Sécurité, au commerce et aux relations bilatérales entre les deux pays voisins", indique le communiqué.

On rappelle que cette visite du président congolais est sa première en Ouganda en tant que chef d'Etat.

Au lendemain de la proclamation de sa victoire à l'issue des élections controversées du 30 décembre 2018 par la Commission électorale nationale indépendante, rappelle-t-on, il avait rendu visite au président ougandais avant l'annonce officielle des résultats par la Cour constitutionnelle.

La République démocratique du Congo, dirigée depuis janvier par Tsishekedi à l'issue d'élections qui ont été retardées, a été le théâtre de tensions opposant le Rwanda et l'Ouganda depuis le début de ce 21ème siècle (1999-2000) avec les armées de ces 2 pays de l'Afrique de l'Est qui s'affrontent au niveau de Kisangani, la troisième grande ville du Congo.

Le Rwanda et l'Ouganda continuent toujours de nourrir des intérêts à l'Est de la RDC, en raison des menaces émanant des groupes rebelles basés dans cette partie du pays et auxquels les deux pays sont confrontés.

Récemment, vers la fin du mois de février, le Rwanda avait bloqué son poste frontalier avec l'Ouganda empêchant ainsi les marchandises et les biens en provenance d'Ouganda d'entrer sur son territoire, accusant le pays de Musseveni, entre autres, de soutenir les rebelles qui veulent attaquer Kigali.

La plupart de ces rebelles en question opéreraient et seraient établis en RDC.

Face à l'escalade des tensions entre l'Ouganda et le Rwanda, avec les autorités gouvernementales des deux pays publiant des communiqués dans lesquels ils s'attaquent mutuellement, la RDC suscite de plus en plus d'intérêt pour les deux parties.

On rappelle également que la victoire de Tshisekedi avait été vivement critiquée par le candidat de la coalition de l'opposition, Martin Fayulu, et certains des observateurs électoraux dirigés par l'église catholique influente.

Sa victoire a aussi figuré au cœur de discussions de chefs d'Etat et de gouvernements au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, dans la capitale éthiopienne, et durant lesquelles certains chefs d'Etat avaient même plaidé pour son annulation.

En effet, l'ex-président Kabila qui était inéligible pour ce scrutin présidentiel passé après avoir rempli le nombre de mandats autorisés par la Constitution, aurait fait un deal avec le président Tshisekedi pour barrer la route à Martin Fayulu et l'empêcher ainsi d'accéder au pouvoir.

Certains observateurs pensent que le président Museveni a aussi joué un rôle décisif dans l'accession au pouvoir de Tshisekedi, ce qui était pour certains une indication de la supériorité de son influence dans l'exploitation des richesses minières de la RDC et de son instabilité par rapport au président Kagamé.

Lors d'un point de presse qui avait eu lieu, il y a un mois, le président Museveni avait déclaré que son pays était en contact avec la nouvelle administration congolaise comme il le faisait auparavant avec le gouvernement de Kabila pour discuter de l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de la RDC.

"Le problème de la RDC est lié à un manque de sécurité qui affecte en premier lieu les Congolais, puis les pays voisins. Nous sommes en contact avec toutes ces personnes. Le président Kabila et son successeur sont optimistes par rapport à la résolution du problème d'insécurité qui aura comme conséquence l'accroissement du volume d'échanges commerciaux entre les deux pays", a déclaré le président ougandais.

