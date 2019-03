La Ryder Cup bigwig Bjorn prête pour le Kenya Open

21 Mars 2019

Nairobi, Kenya, 21 mars (Infosplusgabon) - Le capitaine vainqueur de la Ryder Cup, Thomas Bjorn, fait partie des golfeurs européens de haut niveau qui se préparent pour le Championnat Magical Kenya Open de Golf de Nairobi de cette année.

Bjorn, âgé de 48 ans et originaire du Danemark, est le golfeur le plus titré de ce pays scandinave, ayant remporté 15 tournois dans le monde entier sur le circuit européen.

Le Kenya Open Golf Limited (KOGL), organisateur de l'événement de quatre jours, qui se tiendra du 14 au 17 mars au Karen Country Club, a déclaré, mardi, que l'événement annuel attirait des golfeurs européens de premier plan, grâce à son élévation au statut de circuit de Tour européen.

L’élévation de la compétition de Nairobi, mieux connue sous le nom de Kenya Open, porte à trois le nombre de championnats de golf en Afrique ayant obtenu le statut de circuit européen. Les deux autres sont respectivement ceux de Maurice et d'Afrique du Sud.

Le président de KOGL, Peter Kanyago, a fait part de cette avancée lors de l'audience accordée au sponsor, la brasserie internationale, Coca-Cola, lui permettant de devenir partenaires pour l'hydratation pour ce championnat.Coca-Cola, l'un des nombreux sponsors, a sponsorisé l'événement à hauteur de 560.000 de dollars américains.

La délégation du Kenya à cette compétition, la plus forte de région est-africaine, compte six amateurs de scratch et douze professionnels.

