Maurice lance un référentiel de recherche

21 Mars 2019

Port Louis, Maurice, 21 mars (Infosplusgabon) - Le Référentiel de recherche de Maurice (Mauritius Research Repository, MRR), une collection en ligne de projets de recherche, rapports, présentations, publications, contenus savants, médias et autres travaux de recherche liés à la République de Maurice ou produits par un auteur d’origine mauricienne, a été lancé lundi par le Mauritius Research Council.

Le MRR s'inscrit dans la vision du gouvernement mauricien de fournir une visibilité accrue et une plate-forme de partage des connaissances aux chercheurs, aux innovateurs et aux experts des secteurs public et privé.

Le ministre mauricien de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, Yogida Sawmynaden, a souligné l'importance de la recherche et de l'innovation et de la tenue de cet événement de mise en réseau, qui marque le début d'une collaboration fructueuse entre l'industrie et les universités.

Il a souligné que cette initiative visait à ouvrir la voie à l'innovation pour le pays, en créant de nouvelles opportunités d'investissement privé et de création d'emplois.

"A cet effet, le MRC a été invité à mettre en œuvre un certain nombre de programmes de recherche et d'innovation, notamment le pôle de l'innovation, l'incubateur national des PME et le programme de subventions de recherche et d'innovation pour placer le pays sur une trajectoire de croissance plus accrue", a déclaré le ministre.

En outre, M. Sawmynaden a rappelé que son ministère, qui avait pour mandat de promouvoir l’innovation, visait également à accélérer la transition du pays vers l’ère de la numérisation grâce à l’intelligence artificielle (Artificial Intelligence, IA), aux technologies de chaîne de blocs et à la Fintech.

"Les recherches ont montré que les équipes multiculturelles innovent mieux et que notre pays, grâce à sa nation arc-en-ciel, constitue un terrain fertile pour l'innovation", a-t-il déclaré.

C’est pourquoi, selon lui, son ministère et le gouvernement accordent beaucoup d’importance à l’innovation, reconnaissant pleinement qu’investir dans l’innovation est effectivement un investissement pour l’avenir.

M. Sawmynade a également souligné l'importance du MRR "qui deviendra une passerelle vers toutes les recherches conduites à Maurice par un auteur mauricien et permettra aux chercheurs individuels, aux innovateurs, aux entreprises locales et aux entreprises étrangères de rechercher un chercheur ou une institution / entreprise en fonction de leur expertise et travaux de recherche antérieurs".

