Algérie: Enlèvement d'un pays avec une histoire millénaire par le clan d’Oujda

Par Rabah Arkam

PARIS, 21 mars (Infosplusgabon) – S’il est fort connu que le clan d'oujda vole et complote contre le peuple algérien depuis 1962, la santé fragile du président algérien Bouteflika pourrait-elle mettre en mal cette hégémonie ?.

Le clan Oujda est l’illustration parfaite de la brutalité, du gaspillage, du pillage de structures, du pillage de l'Algérie. La corruption, le régionalisme, le clientélisme, la corruption généralisée et d'autres caractéristiques du règne de la famille Bouteflika n'offrent aucun horizon aux Algériens aujourd'hui.

Maintenant que le cinquième mandat de Bouteflika a échoué, ce clan disposait-il d'un plan B ? Bien sûr, ils n'en ont pas et ils essayent toutes les astuces possibles pour se soustraire de leurs responsabilités dans la faillite où ils ont placé l'Algérie. Ils savent qu'ils sont coupables de haute trahison, de gaspillage de biens publics, d'usurpation de pouvoir, de corruption, etc., des crimes qu'ils ont commis tout en étant les vrais coupables.

L'aboutissement de ce processus pénal mené par ces criminels qui n'avaient jamais rêvé de détenir autant de pouvoirs, ces sadomasos qui ont martyrisé le pays de Krim Belkacem et de Ben M'hidi. Toutes les institutions et sphères sont maintenant gangrenées par le clan d’Oujda, et les solutions qui étaient possibles pour trouver un remède au désastre dans lequel elles nous ont amenés, perdent chaque jour de leur substance.

L'Algérie ne connaîtra son salut qu'au jour où l'Algérien jouera le premier rôle au lieu d'être un spectateur passif au moment où son destin sera joué par les singeries d'un cloporte qui le remplacera. Le clan d'Oujda est le reflet d'un échec collectif dans la construction d'une nation. C’est le symbole de la lâcheté et de la démission générale de tout un peuple et de son élite intellectuelle et politique. Sa seule force est la faiblesse de tous ceux qui n'ont pas pu s'y opposer. Il est regrettable que l’Algérie soit réduite à une castration généralisée.

Le moment est venu où leur départ est plus qu’une exigence historique, c’est un autre premier novembre. Ce sera la deuxième indépendance car les Algériens sont les héritiers des colons. L'Algérie a tellement besoin de ce second souffle, de cette seconde République qui consolidera son indépendance et offrira de meilleurs horizons au peuple algérien.

A propos du clan d'Oujda

Le clan d’Oujda, appelé parfois le « groupe de Tlemcen », est un groupe politico-militaire composé d'Algériens du Front de libération nationale durant la guerre d'Algérie. Le clan s'est bâti sur la première communauté algérienne installée au Maroc depuis 1850, composé de la petite bourgeoisie, de propriétaires terriens, d'auxiliaires de l'administration marocaine ou d'étudiants et des cadres, tous encadrés par les combattants algériens de l'Armée de libération nationale, repliés derrière la frontière marocaine dès le début de l'insurrection de 1954.

Ils sont plus organisés, lourdement armés et fortement politisés.

Le clan dont les liens se sont noués en 1956 autour d'un tandem formé par le colonel Boussouf, chef du service de renseignements du MALG, et son adjoint le colonel Boumédiène, chef d'État-major général de l'armée des frontières, secondé par quatre hommes: Kaïd Ahmed, Chérif Belkacem, Ahmed Medeghri et Abdelaziz Bouteflika, qui attendent leur heure et qui sont très opposés aux négociations de paix d'Evian par peur d'en être exclus après l'indépendance du pays.

Les rapports entre ces hommes demeureront très étroits pendant toute la suite de la guerre et longtemps après l'indépendance du pays où ils ont investi les plus hautes fonctions politiques de l’Algérie indépendante.

