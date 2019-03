Maroc : La transformation numérique de l’Afrique au centre de la Conférence annuelle Adebayo Adedeji

20 Mars 2019

Marrakech, Maroc, 20 mars (Infosplusgabon) - La Conférence annuelle Adebayo Adedeji, du nom du premier secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) se penchera sur le thème «La transformation numérique de l’Afrique : montage en épingle ou réalité ? », a-t-on appris, ce mercredi, des organisateurs à Marrakech (Maroc).

Ladite conférence, qui se tiendra en marge de la cinquante-deuxième session de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique, est axée sur le thème « Politique budgétaire, commerce et secteur privé à l’ère du numérique : une stratégie pour l’Afrique ».

La Conférence Adebayo Adedeji 2019 a pour objectif de soulever des questions qui permettront aux décideurs de distinguer entre le montage en épingle et la réalité afin de pouvoir adopter des orientations et des décisions fondées sur la connaissance des faits et la réalité.

Elle se veut une occasion d’interroger les idées, de recenser les domaines d’action et de faire des propositions concrètes que les décideurs pourront débattre et retenir. Elle permettra de sensibiliser les décideurs africains aux promesses et aux dangers de l’économie numérique et de favoriser l’avènement d’un dialogue de haut niveau sur ces questions.

Démarrée, ce mercredi, par la réunion des experts, la 52ème Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique (Com2019) est organisée par la Commission économique pour l’Afrique (CEA).

Cette rencontre offrira aux ministres africains l’occasion d’examiner les politiques fiscales nécessaires à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et du Programme de développement de l’Afrique, l’Agenda 2063, ainsi que du rôle essentiel du secteur privé à l’ère de l’économie numérique.

Un dialogue politique de haut niveau sur le thème principal donnera le coup d’envoi de la Conférence qui abordera également une série de sous-thèmes et une vingtaine d’événements parallèles sur diverses questions touchant les économies africaines.

Il est attendu à cette Conférence qui prend fin, le 26 mars, des contributions de personnalités africaines et d’ailleurs, de même que des conclusions récentes afin de dégager un consensus sur les domaines d’action prioritaires du continent.

