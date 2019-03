Libye : 44 migrants clandestins noyés au large des côtes ouest de la Libye

20 Mars 2019

Tripoli, Libye, 20 mars (Infosplusgabon) - Au total, 44 migrants clandestins ont péri noyé dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes de Sabratha, 70 km à l'ouest de Tripoli), a annoncé, mercredi, la marine libyenne, illustrant la poursuite du drame de l'immigration clandestine dans ce pays de l'Afrique du Nord.

"Le bateau des migrants a navigué tôt mardi à un endroit situé à environ 1.700 mètres de la salle de sécurité de Sabratha, mais a coulé avec à son bord 44 passagers en raison du mauvais temps", a indiqué le Bureau de l'information de la marine dans un communiqué publié sur sa page Facebook, précisant que "les corps des migrants ont commencé à flotter à la surface de la mer".

En mai, le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) a estimé à environ 5.700, le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile détenus dans des lieux de détention officiels en Libye, dont 2.367 personnes relevant de la compétence des équipes du HCR.

Confrontée à l'insécurité depuis la révolution du 17 février 2011, après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye est devenue un des principaux pays d'où partent des vagues de migrants clandestins vers l'Europe.

Quelque 650.000 migrants sont présents en Libye, dont plus de 5.000 dans des centres de rétention, selon des statistiques de l'OIM.

En août dernier, l'OIM a déclaré qu'elle avait aidé à rapatrier plus de 10.000 migrants de Libye par le biais de ses programmes de retour volontaire.

L'organisation a fait état d'une "augmentation alarmante" du nombre de migrants et de réfugiés interceptés et rapatriés en Libye au cours des derniers mois, indiquant que leur nombre aurait doublé, passant de 5.500 immigrants à 9.300 migrants entre 2017 et 2018.

