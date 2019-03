Togo : Ecobank Academy et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) joignent leurs efforts pour développer des compétences de leadership efficaces et durables

20 Mars 2019

LOME, Togo, 20 mars (Infosplusgabon) - Ecobank a annoncé que sa prestigieuse Ecobank Academy formera aux compétences de leadership, 150 responsables de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) de 45 pays africains pour une meilleure assistance aux communautés au sein desquelles ils opèrent.

La FICR tire parti de son partenariat avec Ecobank pour développer ses compétences grâce à des formations qui lui permettront de réaliser un travail de terrain plus efficace. Le stage de formation de trois jours intitulé ‘Forum du leadership pour la FICR en Afrique’ est dispensé par Ecobank Academy. Première université d’entreprise panafricaine et l’un des plus grands centres de renforcement des capacités d’Afrique, Ecobank Academy propose des cours de développement des talents de management, de niveau mondial.

L’objectif de la formation est de ‘bâtir un leadership enviable pourles Sociétés nationales basées en Afrique’. Ce stage abordera des disciplines telles que le leadership, la gestion efficace des Sociétés nationales, la gestion des partenariats, la gouvernance et la responsabilité, la gestion et la maîtrise des risques, la durabilité, l’intégrité et la transparence, l’enrôlement des jeunes et des femmes, ainsi que les opportunités offertes par la numérisation.

Simon Rey, directeur groupe, Ecobank Academy, et Carl Manlan, directeur des opérations de la Fondation Ecobank, ont précisé : « Ecobank Academy et la Fondation Ecobank ont travaillé étroitement avec la FICR pour élaborer des stages de formation destinés à ses responsables nationaux couvrant des compétences de leadership fondamentales, telles que la gouvernance, la responsabilité et la durabilité. Nous avons tissé des liens solides avec la FICR et il est très gratifiant pour nous de pouvoir jouer un rôle dans leur travail dont l’objectif est d’aider les communautés en difficulté ».

Dr. Fatoumata Nafo-Traoré, directrice régionale de la FICR pour l’Afrique, a souligné : « À la FICR, nous sommes conscients que le travail des responsables est de résoudre des problèmes. La formation que vont recevoir nos responsables africains à Ecobank Academy leur permettra de trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés. L’appui de Ecobank dans ce domaine, et dans bien d’autres domaines, s’avère très précieux dans notre mission d’aide aux communautés victimes de problèmes de santé, de catastrophes et de crises sur le continent africain ».

Ecobank et la FICR ont signé en novembre 2018, un accord de partenariat de collaboration dont les objectifs permettront aux communautés d’être plus aptes à faire face aux catastrophes. Outre les formations, Ecobank met à disposition ses services de banque numérique et de code QR pour doter la FICR de moyens de mobilisation de fonds plus efficaces. Les filiales de Ecobank ont, par ailleurs, mis en œuvre diverses initiatives au profit des Sociétés nationales de la FICR, notamment la mise en place d’une procédure d’inscription numérique des membres, l’aide bénévole d’employés de Ecobank à des communautés en situation de crise, et des stages de formation aux premiers secours animés par des bénévoles de la FICR.

