Libye : Adoption d'un budget de 33,9 milliards de dollars dont 3,6 milliards pour des projets de développement

Tripoli, Libye, 20 mars (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale a approuvé, mercredi, un arrangement financier (budget) pour l'exercice 2019, qui prévoit le remboursement de la dette publique d'un montant total de 46,8 milliards de dinars (33,9 milliards de dollars) dont 5 milliards (3,6 milliards de dollars) pour les programmes et projets de développement.

Le budget général de l'Etat pour l'année dernière était évalué à 42,5 milliards de dinars, ce qui représente une augmentation de 10% des arrangements financiers pour cette année.

L'adoption du budget de 2019 est intervenue à l'issue d'une série de réunions du Conseil des ministres du gouvernement de réconciliation nationale et de consultations menées par le président du Conseil, Fayez Al-Sarraj, avec la Banque centrale de Libye et le Bureau de l'audit et du contrôle administratif, ainsi que les ministères des Finances, de la Planification, de l'Economie et de l'Industrie, sur les points proposés des arrangements présentés, lundi dernier, a indiqué un communiqué du bureau d'information du président du Conseil présidentiel.

Une réunion s'est tenue, ce mercredi, en marge du débat sur les points de vue des diverses parties prenantes et sur les observations et amendements techniques apportés au projet du budget relatif aux secteurs concernés.

Faute d'avoir obtenu la confiance du Parlement libyen basé à Tobrouk (Est) en raison des dissensions politiques, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, adopte en consultation avec la Banque centrale de Libye, des arrangements financiers pour assurer le versement des salaires des fonctionnaires, l'acquisition des produits alimentaires et médicaments aux citoyens et financer les dépenses et le fonctionnement des institutions de l'Etat.

La Libye possède un deuxième gouvernement dit intérimaire nommé par le Parlement installé à Beidha également à l'Est, mais non reconnu par la communauté internationale. Ce cabinet est doté lui aussi d'un budget autonome.

