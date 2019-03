Maroc : L’Afrique invitée à des engagements innovants et solidaires

20 Mars 2019

Marrakech, Maroc, 20 mars (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général du ministère marocain de l’Economie et des Finances, Zouhir Chorfi, a invité, ce mercredi, les pays africains à des engagements innovants et solidaires pour le développement du continent.

M. Zouhir Chorfi qui procédait à l’ouverture de la réunion des experts en prélude à la 52ème Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique (COM2019) a déclaré : « L’avenir de l’Afrique repose sur notre capacité à forger de nouvelles formes de réponses solidaires, selon un engagement concret de tous les partenaires et des actions novatrices en faveur de notre continent, notamment à travers l’échange de nos expériences respectives ».

Pour lui, la COM2019, ayant choisi pour thématique : « Politique budgétaire, commerce et secteur privé à l’ère numérique : une stratégie pour l’Afrique » est d’une importance capitale. Ce choix offre aux responsables du développement économique, de la planification et du budget des pays africains, l’opportunité de réfléchir, chacun en ce qui le concerne, à des solutions innovantes pour le développement durable de l’Afrique.

« Notre Conférence est bien placée pour porter cette réflexion », a-t-il souligné.

Plus de mille experts sont conviés à cette réunion. Ils se pencheront sur les différents apports du numérique, aussi bien au développement des échanges économiques en Afrique que sur le plan du renforcement des politiques budgétaires nationales (allocation et gestion des dépenses publiques) et de l’amélioration de la collecte des recettes fiscales (efficacité des systèmes de collecte et élargissement de la base d’imposition aux secteurs traditionnellement considérés comme « difficiles à taxer » à l’instar de l’agriculture, l’économie numérique ou le secteur informel).

La réunion des experts prend fin vendredi.

