Togo : Rencontre entre Faure Gnassingbé et des membres de la Coalition de l’opposition

20 Mars 2019

Lomé,Togo, 20 mars (Infosplusgabon) - Des membres de la coalition des 14 partis politiques de l’opposition (C14) ont rencontré, ce matin à la Présidence de la République, le chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, a-t-on appris de sources officielles, ce mercredi à Lomé.

Selon la Présidence de la République, les discussions ont tourné autour de la situation des personnes encore en détention dans les prisons suites aux manifestations de l’opposition entre 2017 et 2018 (ndlr : pour des réformes politiques), les mesures d’apaisement et la préservation de la paix, la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles, les prochaines élections locales.

Ont été reçus par le président de la république, indique la Présidence, Antoine Folly de l’Union pour la démocratie sociale (UDS), Dodji Apevon des Forces démocratiques pour la République (FDR), Komi Wolou du Pacte socialiste pour le Renouveau (PSR), Aimé Gogué de l’Alliance des démocrates pour le développement intégral (ADDI), Sambiri Targone des Démocrates socialistes africains (DSA) et de Pascal Adoko de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA).

Par ailleurs, aucune indication n’est révélée sur la participation du reste des membres de la coalition et l’objectif réel assigné à cette rencontre.

Depuis les manifestations entre août 2017 et janvier 2018, pour des réformes suivies des négociations entre opposition et pouvoir, c’est la première rencontre officielle entre le chef de l’Etat et des responsables de partis politiques, rappelle-t-on.

