Tunisie : Le Président Caïd Essebsi plaide pour la révision de la Constitution

20 Mars 2019

Tunis, Tunisie, 20 mars (Infosplusgabon) - Dans un discours prononcé lors d’une cérémonie solennelle marquant le 63ème anniversaire de la fête de l’Indépendance de la Tunisie, le Président Béji Caïd Essebsi a plaidé mercredi, pour la révision de la Constitution dans certains de ses chapitres, notamment celui relatif à l’exercice du pouvoir exécutif et autres, ayant donné lieu à des interprétations divergentes concernant l’égalité entre hommes et femmes et le caractère civil de l’Etat.

Adoptée en janvier 2014 à une écrasante majorité par l’Assemblée constituante, soit trois ans après la révolution, la nouvelle loi fondamentale a instauré un exécutif à deux têtes, le président de la République et le chef du gouvernement qui se partagent le pouvoir et prévoit des consultations entre les deux parties dans les actions qu’elles entreprennent.

Le chef de l’Etat a déploré le non respect de ces dispositions. Il a mentionné la formation dernièrement du gouvernement en passant directement au parlement et ce, “en violation flagrante de la Constitution”, a-t-il estimé.

“Le pouvoir exécutif est dirigé actuellement avec une seule tête, et le président de la République n’a plus aucune responsabilité”, s’est-il désolé.

Adressant ouvertement une pique au chef du gouvernement, Youssef Chahed, il a mis l’accent sur les résultats aléatoires, selon lui, de sa gestion.

“En tout état de cause, si le gouvernement menait à bien sa mission, il n’y aurait pas eu de problèmes, sauf que tous les indicateurs (économiques) sont négatifs”, a-t-il noté.

Sur un autre point, Béji Caïd Essebsi a évoqué “les différends avec certaines parties dans l’interprétation de la Constitution”, à l’instar de l’article 2 qui consacre le caractère civil de l’Etat et l’article premier qui stipule que l’islam est la religion de l’Etat.

Le président tunisien est par ailleurs revenu sur l’initiative qu’il a lancée pour asseoir l’égalité successorale entre l’homme et la femme. Il a estimé qu’il s’agit là d’une application des dispositions de la Constitution qui consacre l’égalité entre les sexes, alors que d’autres parties, essentiellement le Mouvement Ennahdha, d’obédience islamiste, qui dispose du plus fort bloc parlementaire (67 députés sur 217), y voit une enfreinte aux préceptes coraniques.

Le chef de l’Etat préconise, en outre, de mettre fin au “tourisme parlementaire” qui a bouleversé le paysage politique avec les changements incessants opérés par de nombreux députés qui vont d’un parti à un autre.

Il a indiqué qu’un projet est déjà prêt qui renferme les amendements qu’il suggère et qui devrait être soumis au parlement.

En vétéran de la politique, Béji Caïd Essebsi (92 ans), a lancé un appel à l’unité nationale grâce à laquelle, a-t-il rappelé, la Tunisie a pu surmonter toutes les difficultés qu’elle a rencontrées au cours de son histoire contemporaine.

“Il faut éviter les surenchères et dépasser les conflits, notamment l’interprétation de la Constitution et faire primer l’intérêt suprême de la patrie, car la Tunisie ne peut avancer sans l’unité nationale et le rassemblement de toutes ses composantes quelles que soient leurs divergences”, a-t-il conclu.

FIN/INFOSPLUSGABON/MDS/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon