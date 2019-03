Tunisie : Le Président Essebsi met à nu les manquements du Premier ministre Chahed à l'occasion de la fête de l'indépendance

20 Mars 2019

Tunis, Tunisie, 20 mars (Infosplusgabon) - Le Président tunisien, Béji Caïd Essebsi a qualifié les indices économiques de ''mauvais'', ''préoccupants'' et ''dangereux'' depuis l'accession du Premier ministre, Youssef Chahed, à la tête du gouvernement.

M. Essebsi, qui s'exprimait à l'occasion de la célébration du 63ème anniversaire de l'indépendance de la Tunisie, a affirmé à cet égard, que la Présidence de la République a été exclue du pouvoir exécutif par le Premier ministre et le Mouvement Ennehdha qui ont dépassé leurs prérogatives dans la formation du gouvernement, de manière contraire aux dispositions de la Constitution.

Présidant une cérémonie organisée à l'occasion de la fête de l'indépendance du 20 mars, le chef de l'État tunisien a ajouté que le pouvoir exécutif est désormais dirigé par une seule personne qui a retiré de la Présidence de la République toutes ses prérogatives et responsabilités.

Il a fait porter au gouvernement la responsabilité des mauvais indices économiques dans la mesure où le Premier ministre dirige seul le pouvoir exécutif, indiquant, à cet égard, la hausse du taux de l'inflation de 3,7% en 2016 à 7,3% en 2018 et l'augmentation de la dette publique de 61,2% en 2016 à 71,7% en 2018, alors que le déficit de la balance commerciale a atteint 19,1% en 2018, contre 12,6% en 2016.

Concernant la situation générale du pays, il a affirmé que ''la Tunisie est malade et il revient aux hommes et aux femmes d'État de la soigner et de trouver des solutions''. Après avoir souligné que la situation est grosse de danger, il a appelé à la nécessité de faire face à cette dégradation par la prise de mesures permettant de limiter la détérioration de la situation, sans nécessairement situer les responsabilités.

Il a longuement évoqué les problèmes économiques auxquels est confronté le pays à cause du déficit énergétique qui a atteint aujourd'hui 6 milliards de dinars et l'arrêt de l'exploitation des phosphates. Concernant le pétrole, M. Essebsi a estimé que la Tunisie couvrait 92% de ses besoins, contre 42% seulement actuellement, déplorant l'arrêt de délivrance des licences pour la recherche et l'extraction des carburants.

Le fait de mettre en lumière cette situation des indices économiques du pays ne vise pas à situer les responsabilités, mais à l'améliorer, a-t-il dit.

Il a révélé l'existence d'un projet de révision constitutionnelle pour sortir de la crise, mettant l'accent sur la nécessité de mettre un terme au ''tourisme parlementaire'', faisant allusion à la transhumance des députés d'un bloc à un autre. Il a également évoqué les interprétations différentes faites de l'article 71 de la Constitution qui stipule que ''le pouvoir exécutif est dirigé par le président de la République et un gouvernement conduit par un Premier ministre'', estimant, à cet égard, illégal le dernier remaniement ministériel.

Il a appelé à la révision de la Constitution avant les élections afin d'éviter la reproduction de telles conséquences, marquées par des interprétations contradictoires du texte constitutionnel.

