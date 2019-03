Le Maroc réaffirme son engagement pour le développement de l’Afrique

20 Mars 2019

Marrakech, Maroc, 20 mars (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général du ministère marocain de l’Economie et des Finances, Zouhir Chorfi, a réaffirmé, ce mercredi à Marrakech, l’engagement de son pays à œuvrer pour le développement de l’Afrique.

« L’Afrique, son développement, son émergence, son émancipation, sa stabilité et l’épanouissement de sa jeunesse, constituent en effet une priorité, un devoir et une responsabilité pour le Royaume du Maroc », a déclaré M. Zouhir Chorfi, qui procédait à l’ouverture de la Réunion des experts en prélude à la 52ème Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique (COM2019).

« L’organisation de cette Conférence ministérielle aujourd’hui, ici à Marrakech, s’inscrit dans le cadre de l’engagement, fort et indéfectible, du Royaume du Maroc en matière de coopération pour le développement de l’Afrique », a–t-il poursuivi, soulignant que telle est la conviction qui anime la politique de coopération du Maroc, dont le Roi depuis son intronisation n’a eu de cesse de faire de la coopération avec ses pairs africains, un axe majeur de la politique étrangère du Royaume.

« C’est également au nom de cette conviction que le Maroc s’est proposé pour accueillir cette Conférence ministérielle », a–t-il ajouté.

Plus de mille experts sont conviés à cette réunion. Ils se pencheront sur les différents apports du numérique, aussi bien au développement des échanges économiques en Afrique que sur le plan du renforcement des politiques budgétaires nationales (allocation et gestion des dépenses publiques) et de l’amélioration de la collecte des recettes fiscales (efficacité des systèmes de collecte et élargissement de la base d’imposition aux secteurs traditionnellement considérés comme «difficiles à taxer» à l’instar de l’agriculture, l’économie numérique ou le secteur informel).

