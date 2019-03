France : Conférence mercredi à Paris pour promouvoir des investissements privés dans l’agroalimentaire en Afrique

19 Mars 2019

Paris, France, 19 mars (Infosplusgabon) - Une conférence, réunissant les grandes institutions internationales de développement sous l’impulsion de la Banque africain de de développement (BAD), avec la Task Force Agroalimentaire et du Conseil Institutions financières internationales de MEDEF International, se tiendra mercredi à Paris pour promouvoir les investissements privés dans l’alimentation et l’agriculture en Afrique, a-t-on appris dans la capitale française.

L’Afrique, dont le potentiel agricole est important mais non utilisé, pourrait non seulement nourrir sa population en forte croissance, mais aussi devenir un fournisseur net de produits alimentaires pour le reste du monde, ont estimé les initiateurs de cette rencontre parmi lesquels figure le Mouvement des entreprises de France (Medef), organisation patronale française, laquelle aspire à réunir l’ensemble des acteurs français de l’agroalimentaire et de leur développer de nouvelles opportunités en Afrique.

« La transformation locale des produits exportés hors du continent et l’amélioration de la qualité tout au long de la chaîne de valeur, de la matière première à la distribution, sont à cette fin indispensables au développement du secteur agroalimentaire, ont assuré les mêmes sources.

Cependant, ont ajouté les mêmes sources, la demande d’investissements pour réaliser ces potentiels est énorme et les gouvernements ou les agences de développement ne peuvent à eux seuls répondre à ces besoins sans l’apport du secteur privé qui devrait jouer un rôle majeur.

Si de nombreuses entreprises et institutions financières du secteur privé sont prêtes à investir davantage, mais elles se heurtent à un certain nombre de contraintes qui les empêchent de le faire, selon les initiateurs de la rencontre.

Les institutions prévues à cette rencontre et qui devront chacune présenter sa stratégie, ses modalités d’intervention et des exemples d’investissements sont la Société financière internationale (IFC), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque islamique de développement (ICD), ainsi que des institutions financières bilatérales telles que Proparco, FMO (Pays-Bas) et CDC (Royaume-Uni) en plus des banques commerciales et des fonds de capital-investissement.

L'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) apportera son éclairage sur les grands enjeux agroalimentaires du continent et le programme Agrinvest, qui vise à améliorer l’environnement des affaires pour les investisseurs privés.

La conférence, qui s’étalera sur une journée, a programmé plusieurs tables-rondes sur le thème « Le potentiel des secteurs de l’alimentation et de l’agriculture en Afrique, et le programme Agrinvest de la FAO », « Pourquoi les institutions financières internationales s’intéressent-elles maintenant à l’Agrobusiness en Afrique ? Ce qui a changé ».

Les participants débattront également sur deux autres thèmes qui sont « Comment les institutions financières internationales investissent-elles dans l’Agrobusiness en Afrique ? Couverture du risque de change, taille minimum des transactions, niveau de maturité des projets, durée du processus, centre de décision » et « Comment les acteurs français de l’Agrobusiness financent-ils aujourd’hui leurs projets en Afrique et pourquoi ? »

