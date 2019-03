Les ambassadeurs africains accrédités en Italie coordonnent leur coopération commune

19 Mars 2019

Tripoli, Libye, 19 mars (Infosplusgabon) - Un groupe d'ambassadeurs africains accrédités en Italie a tenu une réunion conjointe à l'invitation de l'ambassadeur de Libye à Rome, Omar al-Tarhouni, au cours de laquelle ils ont discuté des moyens de renforcer les relations de coopération et de coordination commune sur les questions africaines et les sujets relatif à la scène italienne.

A l'ouverture de la rencontre lundi soir à Rome, M. al-Tarhouni a transmis les salutations du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj et "son appréciation du travail conjoint des frères du continent africain ainsi que leurs appels à réaffirmer que le continent africain fait partie intégrante de la communauté internationale", a rapporté mardi l'agence de presse libyenne (LANA).

L'ambassadeur libyen a mis l'accent lors de son intervention sur "l'unité du continent africain et la nécessité d'intensifier les efforts pour corriger la vision du monde à l'égard du continent doté de potentialités humaines et de ressources naturelles, n'ayant besoin que d'un soutien technique".

Il a également souligné que "le continent ne devait pas être réduit à la question de l'immigration clandestine", indiquant que "l'immigration clandestine ne doit pas être combattue par la force ni par des mesures de sécurité uniquement, mais par le soutien au développement et aux investissements dans des projets offrant des emplois aux jeunes africains dans leurs pays".

Lors de la réunion du groupe des ambassadeurs africains, quatre comités ont été formés: le comité sur l'immigration clandestine, présidé par la Libye, le comité de la culture et de l'information, présidé par la République d'Égypte, le comité pour la coopération et le développement, présidé par le Royaume du Maroc et le comité financier, présidé par l'Afrique du Sud.

Un représentant du ministère italien des Affaires étrangères, directeur adjoint du Département de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a également assisté à la réunion.

