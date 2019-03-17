اختيار 25 لاعبا ماليا لمواجهة جنوب السودان في تصفيات "كان" 2019

17 Mars 2019





أعلن مدرب المنتخب المالي لكرة القدم (النسور) محمد ماغاسوبا، امس الجمعة في مقر الاتحاد المالي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين الـ25 الذين اختارهم لمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 23 مارس الجاري في باماكو ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا (كان) 2019 المقررة نهائياتها في مصر.

وسيواجه نفس المنتخب يوم 26 مارس الجاري في تياس نظيره السنغالي (أسود التيرانغا) في مباراة ودية.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الـ25 :

في حراسة المرمى : ديغي ديارا (الملعب المالي) ومامادو ساماسا (تروا الفرنسي) وأداما كيتا (دجوليبا).

المدافعون : هاماري تراوري (ران الفرنسي) وفالاي ساكو (فيتوريا غيماريش البرتغالي) وماساديو حيدرا (لانس الفرنسي) ويوسف كوني (ليل الفرنسي) ومامادو فوفانا (ماتز الفرنسي) وبوبكر كيكي كوياتي (تروا الفرنسي) وباكاي ديباسي (أميان الفرنسي).

لاعبو وسط الميدان : ديادييه سيماسيكو (سالزبورغ النمساوي) وبوبكر ديارا (إنبي المصري) وشيخ دوكورو (لانس الفرنسي) ولاسانا كوليبالي (غلاسكو رانجرس الأسكتلندي) وأداما تراوري (بروج البلجيكي) وإدريس تراوري (شباب الجبل الليبي).

المهاجمون : موسى دجينيبو (ستاندارد لياج البلجيكي) وإبراهيم تانديا (سيبسي الروماني) وموسى دومبيا (ملعب رانس الفرنسي) وعبدالله ديابي (سبورتينغ البرتغالي) وموسى ماريغا (بورتو البرتغالي) وكاليفا كوليبالي (نانت الفرنسي) وهادي ساكو (أنكاراغوكو التركي) وأداما نيان (شارلروا البلجيكي) وأداما تراوري (أورليان الفرنسي).

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/OOM/FIN

Infosplusgabon/Copyright©