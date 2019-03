Visite de deux jours de la ministre malienne des Affaires étrangères en Algérie

17 Mars 2019

Alger, Algérie, 17 mars (Infosplusgabon) - La ministre malienne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Kamissa Camara, effectue, les 16 et 17 mars, une visite officielle en Algérie à l'invitation du vice-Premier ministre et ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, annonce un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des ''excellentes relations'' d’amitié, de coopération et de voisinage qu’entretiennent l’Algérie et le Mali, indique la même source, ajoutant qu'elle sera l'occasion d'examiner ''les voies et moyens de renforcer les échanges économiques et commerciaux afin de donner davantage de profondeur au partenariat entre l'Algérie et le Mali''.

Elle permettra aux deux ministres de se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, note encore le communiqué.

