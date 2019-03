Le cyclone Idai occasionne 24 morts et 40 disparus au Zimbabwe

17 Mars 2019

Harare, Zimbabwe, 17 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Zimbabwe a confirmé la mort de 24 personnes dans le pays et 40 disparus à la suite du passage du cyclone Idai qui continue de ravager la partie orientale du pays, laissant sur son chemin des destructions et des dégâts considérables.

On rappelle que le cyclone Idai avait été repéré et signalé au large des côtes du Mozambique lundi, apportant avec lui des pluies torrentielles et des vents très forts d'une vitesse de 177 km/h avant d'atterrir à la ville portuaire de Beira le jeudi soir, causant ainsi d'innombrables dégâts dans la partie nord du pays.

Jeudi soir jusqu'au vendredi, le cyclone Idai a progressé en direction de la partie est du Zimbabwe, dans la province de Manicaland où le bilan des dégâts et des délabrements causés est énorme et continue de connaître une hausse.

"Le bilan des victimes humaines est estimé à 24, principalement dans l'est de Chimanimani. Quant à celui des disparus, il est chiffré présentement à 40. Deux étudiants figurent également parmi les victimes ", a annoncé le ministre zimbabwéen de l'Information, de la Publicité, et des Services de diffusion, sur Twitter.

La partie est de Chimanimani, dans le district de Chimanimani, au niveau de la province de Manicaland, est la partie la plus touchée par le Cyclone Idai. Ceci est dû au fait qu'avant son atterrissage dans la localité, le cyclone Idai avait été initialement classé d'orage de catégorie 2 lorsqu'il avait atteint la ville côtière de Beira, mais a ensuite redoublé d'intensité et a été finalement classé à la catégorie 3 lors de son arrivée à Chimanimani.

"Chimanimani a été sévèrement touché. Les endroits touchés sont, entre autres, la partie urbaine de la localité chimanimani, Charleshood Farm, Machongwe, Vhimba et le point culminant de Kopa. Le fleuve situé dans le quartier XII est sorti de son lit de même que le fleuve de Nyahonde qui se trouve dans le centre du quartier d'affaires de Kopa ", a ajouté le ministre zimbabwéen de l'Information.

"L'approvisionnement en électricité a été impacté dans la localité de Chimanimani. Certains ponts coupés rendent l'accès plus difficile. Le pont situé au niveau de pondo Farm a été rompu et emporté par le passage du cyclone. Le village Manase a également été affecté et la communication rendue difficile", a souligné le dignitaire zimbabwéen.

Les locaux de l'entreprise zimbabwéenne, Zimbabwe Consolidated Diamond company, et 13 maisons se trouvant à Chimanimani ont été ravagés et leurs occupants évacués.

Selon le gouvernement zimbabwéen, dans le quartier de Chipinge qui se trouve dans le district de Chipinge au niveau de la province de Manicaland, sept autres maisons ont été détruites et dans le quartier XV de Chipinge, 30 maisons ont été endommagées.

Ces dégâts et ces ravages causés par le cyclone Idai ont été confirmés sur Twitter par le secrétaire permanent du ministère zimbabwéen de l'Information, de la Publicité et des Services de diffusion, M. Ndavaningi Mangwana.

"Nous constatons présentement des destructions énormes causées par le Cyclone Idai. Au niveau de la localité de Manicaland, des orages sont en train de détruire des ponts, des maisons et d'autres formes d'abris. Dans les autres pays, tout le monde participe dans les efforts de soutien aux victimes, et tout le monde se solidarise, au lendemain de telles catastrophes. Nous devons ainsi aider les personnes affectées. Tout soutien, quelles que soient sa dimension et sa portée, sera utile", a-t-il ajouté.

Mutare, la capitale de la province de Manicaland, a également fait les frais du passage du cyclone Idai, avec la destruction de maisons, de propriétés, et d'inondations éclaires à travers la ville.

"Actuellement, Chimanimani est coupée du reste de la province et de fortes pluies pourraient tomber dans la localité dans les prochains jours", lit-on dans le Tweet du ministre zimbabwéen de l'Information.

Selon le département du service météorologique zimbabwéen (MSDZ), le cyclone Idai devrait continuer sa trajectoire vers le nord-ouest, précisément à l'intérieur des terres.

"Si le déplacement prévu du cyclone est maintenu, il devrait créer de l'humidité dans la majeure partie du Zimbabwe avec la tombée de pluies abondantes (atteignant au moins 30 mm en 24 heures) dans les localités de Masvingo, Manicaland, à l'est de Masonaland, et au centre de Mashonaland", a indiqué le MSDZ dans un communiqué.

En réponse au cyclone Idai, le gouvernement zimbabwéen a mobilisé et mis sur place une équipe d'intervention dirigée par l'armée nationale zimbabwéenne en partenariat et en soutien aux actions de l'organisation humanitaire américaine, le Mercy Corps, mais aussi la Croix-Rouge zimbabwéenne et l'organisation des Nations unies en charge de la migration.

Dans un autre communiqué qui avait été publié jeudi, le service météorologique zimbabwéen a indiqué que le cyclone Idai entraînerait des conditions nuageuses à travers le pays, avec des pluies intermittentes et modérées sur Masvingo, Manicaland, à l'est et au centre de Mashonaland.

En dépit de la catastrophe causée par l'arrivée du cyclone Idai au Zimbabwe, le Président Emmerson Mnangagwa a quitté le pays à destination de Abu Dhabi, dans les Emirats arabes unis, pour une visite officielle.

Les utilisateurs des réseaux sociaux au Zimbabwe ont ainsi condamné et critiqué son voyage qui coûterait des millions de dollars au contribuable zimbabwéen et qui auraient pu être utilisés dans les opérations de secours humanitaire.

On signale également qu'avec l'absence du président Zimbabwéen, l'intérim est assuré par le vice-président, Constantino Chiwenga.

