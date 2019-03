Manifestations de mécontentement contre les résultats de la sénatoriale à Kinshasa (RDC)

17 Mars 2019

Kinshasa, RD Congo, 17 mars (Infosplusgabon) - Les militants de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti du Président Félix Tshisekedi, ont organisé, samedi à Kinshasa, des manifestations d’indignation et de mécontentement contre les résultats des élections sénatoriales donnant une victoire de plus de 2/3 au Front Commun pour le Congo (Fcc), plateforme de l’ancien Président Joseph Kabila.

Pour les militants de l’UDPS, l’échec de leur parti aux sénatoriales dans l’ensemble des 24 provinces où se sont déroulées les élections vendredi, est dû à la corruption dont se sont rendus coupables certains de leurs députés. Ils appellent à des sanctions à l’encontre des corrupteurs et des corrompus.

Les mécontents ont érigé des barricades dans plusieurs points chauds des artères de la ville de Kinshasa, brûlant des pneus et scandant des chansons appelant à des sanctions exemplaires. Le siège du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), parti de l’ancien Président Kabila, a été saccagé. L’UDPS ne compte pas moins de 30 députés provinciaux à travers le pays.

Le Fcc, rappelle-t-on, a remporté près de 350 sièges de députés sur 485 aux élections législatives. Le procureur général de la République, Flory Kabange Numbi, rappelle-t-on encore, avait émis le souhait de reporter les élections des sénateurs et des gouverneurs afin de lui permettre d’obtenir des « éléments probants » sur les allégations de « corruption intense » visant les députés provinciaux et les candidats en lice, mais la Commission électorale nationale indépendante (CENI) avait rejeté la demande.

Une vingtaine de personnes avaient retiré leurs candidatures dont Luzolo Bambi, le conseiller de l’ancien Président Joseph Kabila en matière de lutte contre la corruption, et Evariste Mabi Mulumba, ancien Premier ministre.

« Il n’est pas acceptable qu’une chambre parlementaire prestigieuse comme le Sénat soit discréditée par un mode électoral perméable à la corruption de façon aussi notoire », avait indiqué Evariste Mabi Mulumba.

Des personnalités de toutes les tendances politiques ont dénoncé un monnayage des voix par des élus provinciaux, qui exigeraient des sommes allant de 20 000 dollars à 50 000 dollars (de 18 000 euros à 44 000 euros) par député provincial.

