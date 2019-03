RD Congo : le président national du Mlp libéré

17 Mars 2019

Kinshasa, RD Congo, 17 mars (Infosplusgabon) - Le président national du Mouvement Lumumbiste progressiste (Mlp), Franck Diongo, bénéficiaire de la grâce présidentielle, a promis de poursuivre la lutte contre l’injustice en République démocratique du Congo (RDC), dans un bref entretien, lors de sa première rencontre avec ses militants, à sa sortie, samedi, de la prison de Makala.

« Le combat contre l’injustice ne doit pas s’arrêter avec la grâce présidentielle. C’est la justice qui élève une nation. Celui qui va se dresser contre les intérêts du pays et contre la démocratie nous trouvera sur son chemin », a-t-il déclaré, avant de remercier Dieu qui a permis que cette libération s’obtienne, le président de la République de lui avoir accordé la grâce et pardonné tous ceux qui lui ont causé du tort.

Les militants et cadre de ce parti ont accueilli leur leader au sortir de cette maison pénitentiaire et l’ont escorté jusqu’au siège national de ce parti via le siège de l’Udps, parti du président de la République, Félix Tshisekedi.

Au siège du parti du Président Félix Tshisekedi, le président national du MLP a promis de revenir signer le livre de condoléances en mémoire du feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

Le Chef de l’Etat avait pris, mercredi, une mesure de grâce en faveur de 700 détenus politiques et d’opinions à travers le pays. Cette mesure du président de la République s’inscrit dans le cadre de la décrispation politique, rappelle-t-on.

Franck Diongo avait été condamné en décembre 2016 à cinq ans de prison ferme par la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour de cassation. Il était poursuivi pour arrestation et détention arbitraires de trois militaires de la garde républicaine. Des accusations que lui et ses proches ont toujours rejetées.

