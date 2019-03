Le Ahmadiyya Muslim Jama'at gambien condamne le massacre de 49 musulmans à Christchurch (Nouvelle-Zélande)

17 Mars 2019

Banjul, Gambie, 17 mars (Infosplusgabon) - Le Ahmadiyya Muslim Jama'at de Gambie a condamné le massacre de 49 musulmans innocents lors de la prière vendredi à Christchurch, dans une mosquée à la Nouvelle Zélande.

Ahmadiyya Muslim Jama'at de Gambie se joint au peuple pacifique du monde entier pour condamner cet acte odieux contre l'humanité, a déclaré, samedi, un communiqué diffusé par l'organisation.

Ahmadiyya Muslim Jama'at a qualifié cet acte de totalement barbare, inhumain et inacceptable et doit être condamné par toute personne décente et humaine.

"L'incident reflète le fait que les valeurs humaines d'amour mutuel, de tolérance, de respect de la vie et de la dignité humaines ont perdu leur esprit à cause du sectarisme religieux et de l'ignorance.

Elle reflète la réalité que les gouvernements, les organisations et les individus doivent faire davantage pour sensibiliser leur population à l'amour et à la tolérance et au respect de la vie et de la dignité humaines.

Cela peut se faire par l'éducation, en particulier par le biais du système d'éducation formelle", souligne le communiqué signé par Amir Baba F. Trawally.

Le communiqué souligne également que l'Islam est une religion d'amour mutuel, de paix et de tolérance qui met l'accent sur le respect de la vie humaine et des valeurs humaines telles que la liberté de conscience.

"Cela a été clairement exposé par le Saint Prophète Muhammad Mustafa, permettant à une délégation chrétienne de six personnes de Najran d'effectuer leur service religieux dans sa mosquée à Médine.

"Il a pratiqué et prêché que nous devons nous aimer malgré nos différences idéologiques et nos pensées. Les personnes de toutes confessions ont le droit fondamental d'accomplir leurs rites religieux sans crainte", ajoute le communiqué.

Ahmadiyya Muslim Jama'at Gambie présente ses condoléances les plus sincères aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans cet acte insensé et lâche.

