Le Français Fred Bougeant reconduit coach des « Lionnes » du handball jusqu’en 2022

17 Mars 2019

Dakar, Sénégal, 17 mars (Infosplusgabon) - Le technicien français Fred Bougeant, qui a conduit les « Lionnes » sénégalaises du handball à une histoire deuxième place continentale en décembre dernier à Brazzaville, va continuer son bail avec l’équipe nationale féminine jusqu’en décembre 2022.

Selon lui-même qui a annoncé la nouvelle, « l’accord a été trouvé depuis plusieurs semaines » avec le ministre sénégalais des Sports, Matar Bâ, et le président de la fédération, Seydou Diouf. Mais, il avait fallu attendre la réélection du Président Macky Sall pour « entériner complètement notre projet d’envergure nationale », a-t-il précisé.

Bougeant compte bâtir son projet à partir des bons résultats obtenus depuis 2016 à la tête de l’équipe, notamment la qualification aux championnats du monde qui aura lieu au Japon. Il s’agissait de « donner un élan encore plus fort au handball sénégalais ». Il estime que c’est fait.

Désormais donc, il va s’attaquer à un « projet beaucoup plus global » avec en ligne de mire l’organisation au Sénégal des Jeux olympiques de la Jeunesse en 2022 et la tenue, la même année au Dakar Arena, de la Coupe d’Afrique des nations Dames de handball.

Fred Bougeant a également à cœur de promouvoir le handball à l’école ainsi que le Beach Hand. Mais, par-dessus tout, il compte partager ses plus de 20 ans d’expérience du handball de haut niveau, avec les techniciens sénégalais. C’est ainsi qu’il envisage de travailler à la mise en place d’une Ecole sénégalaise des entraîneurs de handball. Une façon, d’après lui, « de transmettre, de mettre en place des projets d’une grande utilité publique », d’apporter son expertise dans l’organisation de grands événements et d’assurer « le renouvellement de l’élite sénégalaise grâce à la création de centres nationaux d’entraînement ».

A terme, il s’agira donc d’après Fred Bougeant d’« installer durablement le handball sénégalais dans le contexte international ». Un travail qu’il envisage de mener avec l’ensemble de son staff actuel pour « maintenir l’exigence, l’expertise et l’expérience auprès des athlètes ». Et pour offrir aux jeunes Sénégalais « un parcours d’excellence sportive et scolaire dans un cadre de travail de qualité ».

