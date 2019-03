Ouverture à Tunis du premier Sommet africain de la Fintech islamique (SAIFI)

17 Mars 2019

Tunis, Tunisie, 17 mars (Infosplusgabon) - La promotion de la finance islamique grâce aux nouvelles technologies a été au centre du premier Sommet africain de la Fintech islamique (SAIFI) qui s’est ouvert samedi à Tunis, en présence de quelque 120 participants représentant des firmes technologiques, des institutions financières et des décideurs africains.

Placée sous le thème de “l’industrie financière islamique africaine à l’ère numérique”, la manifestation est organisée en coopération avec le groupe de la Banque islamique de développement (BID), et plus précisément avec la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) et de l’Association tunisienne de finance islamique.

Dans son intervention, le ministre tunisien du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, a plaidé pour le développement des transactions de la finance islamique et l’utilisation à cet effet des nouvelles technologies, notant que “les investissements dans la finance islamique à l’échelle internationale ne cessent d’augmenter atteignant des niveaux considérables”.

Il a, dans ce contexte, mis en exergue les avantages qui en découlent en ce qui concerne la réduction du coût des prestations et l’amélioration de la qualité des services, ainsi que dans le gain de temps et la facilitation des procédures administratives.

Selon lui, la finance islamique et la technologie financière se présentent comme un mécanisme d’inclusion financière régionale à même d’impulser les investissements surtout dans le continent africain,” le continent de l’avenir “, lequel comptera, dans les prochaines décennies, le quart des habitants de la planète Terre.

De son côté, la présidente de l’Association tunisienne de la finance islamique (ATFI), Amel Amri, a relevé “les avancées importantes” enregistrées en Tunisie par la culture de la finance islamique à la suite de la promulgation de la loi régissant cette activité en 2016 et de la mise en place d’institutions et de multiples produits de la finance islamique.

Elle a, cependant, fait remarquer que la part de la finance islamique dans le marché financier tunisien est restée faible ne dépassant pas 5%, alors que l’ambition des professionnels est de la faire passer à 15%.

La réalisation de cet objectif reste, selon elle, tributaire notamment du degré d’utilisation des nouvelles technologies.

Pour sa part, le président de l’Union des banques maghrébines, Ahmed El Karam, a mis l’accent sur l’importance de l’utilisation des nouvelles technologies pour développer l’activité bancaire notamment vers l’Afrique.

Il a fait remarquer que “80% des africains possèdent un téléphone portable alors que 27% seulement d’entre eux ont un compte bancaire. De plus, 100 millions d’Africains ont des comptes bancaires gérés par la téléphonie mobile”.

Aussi, ce banquier juge-t-il nécessaire d’encourager la création de start-up et de mettre en place un cadre juridique favorable au développement des technologies financières, notamment celles relatives à la finance islamique.

“La finance islamique constitue une source de financement complémentaire à la finance conventionnelle. Elle pourrait, par ailleurs, contribuer à attirer les investissements extérieurs en provenance des pays islamiques et asiatiques”, a-t-il conclu.

Les organisateurs prévoient que cette rencontre qui doit durer deux jours, sera marquée par le lancement d’un nouveau produit pour la gestion des liquidités (i trade), en utilisant la technique de blockchain, et du Fonds africain d’appui des jeunes pour concrétiser leurs idées de projets, ainsi que le lancement d’une pépinière qui facilitera l’intégration des start-up dans le tissu économique africain.

