L’épidémie de la maladie à virus Ebola a tué en 8 mois 591 personnes en RD Congo, selon le ministère de la Santé

Kinshasa, RD Congo, 17 mars (Infosplusgabon) - L’épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, au nord-est de la RD Congo a tué 591 personnes entre le 1er août 2018 et le 15 mars 2019, indique un communiqué du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique de ladite maladie.

Selon le communiqué, le 15 mars 2019, quatre nouveaux décès de cas confirmés ont été notifiés dont deux décès communautaires (un à Mandima et un à Butembo) et deux décès au Centre de traitement d’Ebola (CTE) dont un Mabalako et un à Beni.

Depuis la déclaration de cette dixième épidémie d’Ebola, le 1er août 2018, poursuit le communiqué, le cumul des cas est de 936, dont 871 confirmés et 65 probables.

Au total, il y a eu 591 décès (526 confirmés et 65 probables) et 310 personnes guéries. A ce nombre, s’ajoute 240 cas suspects en cours d’investigation.

Les données présentées dans ce tableau, précise le communiqué, sont susceptibles de changements ultérieurs après investigations approfondies et après redistribution des cas et décès dans leurs zones de santé respectives.

Rappelons que le vaccin rVSV-ZEBOV, fabriqué par le groupe pharmaceutique Merck, est le seul vaccin utilisé dans cette épidémie après son approbation par le Comité d’Éthique dans sa décision du 19 mai 2018.

Depuis le début de la vaccination, le 8 août 2018, rappelle la source, 88.360 personnes ont été vaccinées, dont, 22.391 à Katwa, 20.857 à Beni, 10.966 à Butembo, 6.109 à Mabalako, 2.935 à Kalunguta, 2.731 à Goma, 2.575 à Mandima, 2.317 à Komanda, 2.084 à Oicha, 1.389 à Kyondo, 1.357 à Karisimbi, 1.340 à Kayina, 1.315 à Bunia, 1.169 à Masereka, 1.064 à Vuhovi, 985 à Lubero, 806 à Musienene, 772 à Mutwanga, 771 à Biena, 690 à Rutshuru, 527 à Nyankunde, 519 à Rwampara , 496 à Mangurujipa, 355 à Tchomia, 333 à Lolwa, 280 à Mambasa, 254 à Alimbongo, 250 à Mweso, 245 à Kibirizi, 207 à Kirotshe, 161 à Nyiragongo, 97 à Watsa (Haut-Uélé) et 13 à Kisangani.

Depuis la découverte du virus, en 1976 en RD Congo , le pays a subi dix épidémies. Celle en cours est la plus meurtrière depuis l'épidémie de 2013-2016 qui a frappé trois pays d'Afrique de l'Ouest (Guinée, Libria et Sierra Leone), où plus de 11.000 décès sur 28 000 cas recensés avaient été déplorés, selon des données de l'OMS

C’est aussi la première qui s’est déclarée en zone de conflit en RD Congo.

